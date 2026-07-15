¡Vistos desde el espacio! Satélites muestran cómo el humo de los incendios forestales de Canadá ya asfixia a EU

Satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) captaron impresionantes imágenes espaciales que muestran una densa y gigantesca columna de humo gris causada por los incendios forestales y extendiéndose desde las provincias canadienses de Ontario, Manitoba y Saskatchewan directamente hacia el noreste de los Estados Unidos.

Este fenómeno atmosférico ha pintado los cielos de un tono naranja apocalíptico y ha encendido alertas rojas por la calidad del aire en ciudades clave como Nueva York, donde la emergencia coincide con una sofocante ola de calor de casi 100 °F (38 °C).

|Reuters

La ruta del humo se ve desde el espacio

Los reportes de los analistas de satélites de la NOAA detallan que la masa de humo cruzó la frontera debido a un frente frío que alteró la dirección de los vientos, empujando los contaminantes hacia el sur.

Actualmente hay 54 incendios activos en suelo canadiense; los focos más severos y de donde emana la mayor cantidad de partículas se localizan en la región centro-oeste de Ontario.

Las cámaras satelitales registraron cómo la pluma de humo cubrió primero la región de los Grandes Lagos, ahogando ciudades fronterizas de Minnesota y Michigan, para luego avanzar con rapidez hacia el corredor de la autopista I-95, que conecta las principales urbes de la costa este de los Estados Unidos.

Las partículas de ceniza suspendidas en la atmósfera funcionan como un filtro que dispersa la luz solar. Al bloquear los tonos azules, el cielo adquiere tonalidades rojizas y los amaneceres o atardeceres se aprecian de un color naranja brillante en zonas tan distantes como Marblehead, en Massachusetts.

Smoke from Canadian wildfires blankets the Northeastern U.S. this morning. pic.twitter.com/pPpcVq83Ab — CIRA (@CIRA_CSU) July 15, 2026

En Nueva York se juntan el humo y el calor extremo

En Nueva York, la llegada del humo ha puesto a prueba a los servicios de salud pública. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado emitió una alerta por la calidad del aire para la zona metropolitana y Long Island.

El comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister F. Martin, advirtió que la población enfrenta un doble peligro ambiental: las micropartículas nocivas del humo canadiense suspendidas en el aire y temperaturas extremas que rozan los 99 °F (37 °C) en Manhattan. Las autoridades han pedido a la población vulnerable permanecer en espacios cerrados con aire acondicionado para evitar golpes de calor o crisis respiratorias.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas?

Aunque el humo cubre gran parte del territorio estadounidense, los efectos sobre la salud varían dependiendo de qué tan bajo llegue la nube. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las metrópolis que experimentarán el peor impacto en la calidad del aire durante las próximas horas son:

Zonas fronterizas críticas: Grand Portage y Two Harbors (en Minnesota ), donde la visibilidad se ha reducido casi a cero y el aire tiene un denso olor a madera quemada.

y (en ), donde la visibilidad se ha reducido casi a cero y el aire tiene un denso olor a madera quemada. Ciudades del interior: Detroit (en Michigan ), Cleveland y Columbus (en Ohio ), además de Búfalo y Syracuse (en New York ), que sirven como la puerta de entrada para la masa contaminante.

(en ), y (en ), además de y (en ), que sirven como la puerta de entrada para la masa contaminante. Corredor Este: Filadelfia, Baltimore, Pittsburgh y Washington D.C., donde se espera que las condiciones respiratorias empeoren de forma progresiva.

La bruma y mala calidad del aire se mantendrán elevadas por lo menos hasta el final de la semana, cuando haya tormentas que ayuden a limpiar la atmósfera en la costa este.