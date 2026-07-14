¡Tragedia en Bruselas! Incendio en edificio en construcción deja muertos y desaparecidos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este martes en el centro de Bruselas, Bélgica, luego de que un incendio se desatara en una obra de remodelación donde laboraban cientos de personas. El siniestro dejó un saldo preliminar de varias personas fallecidas, además de trabajadores desaparecidos cuya localización continúa siendo una prioridad para los equipos de rescate.

Las labores se han complicado debido a las condiciones del inmueble y a la propagación del fuego hacia las zonas subterráneas del edificio, por lo que las autoridades mantienen acordonada el área mientras continúan las inspecciones.

Hallan varios cuerpos dentro de un ascensor en la obra

El incendio ocurrió en un edificio en proceso de renovación ubicado en la céntrica Plaza De Brouckere, uno de los puntos más transitados de la capital belga. De acuerdo con las autoridades laborales, durante las primeras revisiones fue posible acceder únicamente a una de las dos cabinas de elevador que se encontraban en el inmueble.

Dentro de ese espacio fueron localizados varios cuerpos sin vida. El portavoz del servicio local de inspección de trabajo, Brecht Speybrouck, explicó que el acceso fue limitado debido a las condiciones del lugar, aunque confirmó que en la cabina había entre dos y tres personas fallecidas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de al menos seis trabajadores cuyo paradero sigue sin conocerse, por lo que no se descarta que el número de víctimas pueda aumentar conforme avancen las labores de rescate.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Más de 200 trabajadores estaban en el edificio cuando comenzó el incendio

Los bomberos informaron que, al momento en que inició la emergencia, más de 200 personas realizaban labores dentro del inmueble. La rápida evacuación permitió que muchos trabajadores salieran del edificio, aunque algunos quedaron atrapados en distintas áreas.

Además de las víctimas mortales, tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica por lesiones relacionadas con el incendio y la inhalación de humo. Hasta ahora no se ha dado a conocer la gravedad de su estado de salud.

Equipos especializados permanecen trabajando entre los escombros y en las zonas de difícil acceso para descartar que existan más personas atrapadas.

El fuego se propagó por los huecos de los elevadores

De acuerdo con los primeros reportes de los bomberos, el incendio comenzó en los niveles inferiores de la construcción y, en un principio, parecía estar bajo control.

Por ahora, las autoridades no han determinado qué originó el incendio y señalaron que será necesario realizar una investigación exhaustiva una vez que concluyan las tareas de búsqueda. La prioridad sigue siendo localizar a los trabajadores desaparecidos y garantizar que no haya más personas atrapadas dentro de la obra.