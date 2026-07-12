¡Tragedia en Bangkok! Incendio devasta restaurante y deja al menos 27 muertos

La madrugada transcurría con normalidad en Bangkok cuando, de un momento a otro, un restaurante quedó envuelto por el incendio. En cuestión de minutos, el lugar se convirtió en el escenario de una de las tragedias más graves que ha vivido la capital de Tailandia en lo que va del año. El saldo preliminar es devastador: al menos 27 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas.

La emergencia provocó una intensa movilización de cuerpos de bomberos, paramédicos y equipos de rescate, quienes trabajaron contrarreloj para sofocar las llamas y buscar sobrevivientes entre los espacios afectados por el incendio.

VIDEO del incendio en edificio de Bangkok

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incendio comenzó cerca de la medianoche. En pocos minutos, las llamas se propagaron por distintas áreas del restaurante, lo que dificultó que las personas que se encontraban dentro pudieran salir a tiempo.

Mientras los bomberos combatían el fuego, los rescatistas ingresaron al inmueble para localizar a posibles sobrevivientes. Sin embargo, durante las labores de búsqueda fueron encontrando víctimas en diferentes puntos del establecimiento.

Las personas que lograron salir con vida, pero presentaban lesiones o afectaciones por la inhalación de humo, fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos heridos permanecen hospitalizados ni cuál es su estado de salud.

Después de varios minutos de intensos trabajos, los equipos de emergencia consiguieron controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a inmuebles cercanos.

BREAKING: At least 27 people killed in Bangkok restaurant fire, local media says pic.twitter.com/I1w8nfox6y — BNO News Live (@BNODesk) July 12, 2026

¿Qué provocó el incendio en Bangkok? Autoridades investigan una posible falla eléctrica

Aunque el fuego ya fue extinguido, las investigaciones apenas comienzan. Las autoridades tailandesas informaron que especialistas realizan las inspecciones correspondientes para determinar qué provocó el siniestro.

Entre las primeras líneas de investigación se encuentra una posible falla en el sistema eléctrico del restaurante, aunque por ahora esa hipótesis no ha sido confirmada de manera oficial.

El Gobierno de Tailandia confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del incendio y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad del establecimiento.

La tragedia ha generado conmoción entre los habitantes de Bangkok debido al elevado número de víctimas y a la rapidez con la que el fuego consumió el inmueble. Conforme avancen los peritajes, las autoridades esperan establecer con precisión cómo comenzó el incendio y si hubo algún factor que contribuyera a que las llamas se propagaran con tanta velocidad.