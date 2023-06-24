La historia del Grupo Wagner, los mercenarios que “amenazan” al gobierno de Vladimir Putin

En las recientes horas del sábado 24 de junio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó de traición al grupo Wagner, los comentarios se dan luego que el líder de dicho pelotón, Yevgeny Prigozhin, indicó que atacaron un campamento en el que un gran número de personas murieron.

Prigozhin agregó que habría represalias, esto despertó las alertas a nivel mundial en primera instancia por quiénes son y en segunda por la respuesta del ejército ruso no se hizo esperar, a pesar de negar los ataques emitieron la orden de neutralizar a cualquiera que participe en una insurrección armada.

“No dejaremos que se repita una guerra civil (...) protegemos a nuestra gente y nuestro estado de cualquier amenaza, incluida la traición”, dijo Vladimir Putin en referencia al grupo Wagner.

¿Qué es el grupo Wagner, los mercenarios que amenazan con desestabilizar el gobierno de Vladimir Putin?

Para entender el reciente problema entre Rusia y el grupo Wagner es necesario remontarse al año 2014, cuando los identificaron por primera vez al respaldar a las fuerzas prorrusas al este de Ucrania; en aquel momento mantenían un perfil bajo e incluso funcionaban como una organización hasta que se dio a conocer que tenían base en el Medio Oriente y en África.

Inicialmente operaban con cinco mil paramilitares, pero desde el 2014 a la fecha creció en grandes proporciones, pues, al día de hoy suman 50 mil y son una pieza clave en la invasión ucraniana.

"Es casi seguro que Wagner comanda ahora 50.000 combatientes en Ucrania y se ha convertido en un componente clave de la invasión", dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido en enero.

Grupo Wagner recluta a personas en redes sociales

Una agencia de desinformación identificada como Logically se ha dedicado a estudiar cómo reclutan personas el grupo Wagner, encontraron que las redes sociales se convirtieron en una poderosa amenaza, pues a través de éstas anunciaban “puestos” con un sueldo de dos mil 700 euros al mes (equivalente a 50 mil pesos mexicanos hoy en día), entre los puestos destacan:



Médicos

Informáticos

Soldados

Luchadores

Los anuncios rápidamente se viralizaron en redes sociales y alcanzaron los 120 mil compartidos, por lo que temen que algunas personas accedieron, ya que en 2022 el número de paramilitares aumentó; estiman que llegaron al millón de soldados y al menos 220 mil han caído durante la guerra con Ucrania.

¿Por qué se llama Grupo Wagner?

Existen varias versiones sobre el origen del nombre del grupo Wagner, una de ellas es que se inspiró en el compositor favorito de Adolf Hitler, identificado como Richard Wagner, un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo.