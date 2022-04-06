En Ucrania residentes de Bucha recuerdan el terror de la invasión rusa

Los residentes de la ciudad de Bucha, en el norte de Ucrania, recordaron el miércoles semanas de terror y destrucción en medio de bombardeos y ocupación por parte de las fuerzas militares rusas. Más de 42 días de invasión del ejército ruso en diferentes partes del país, han dejado millones de desplazados y una cifra desconocida de muertos.

Kiev y Occidente dicen que hay evidencia, incluidas imágenes y testimonios de testigos recopilados por Reuters y otras organizaciones de medios, de que Rusia cometió crímenes de guerra en Bucha.

"Nos escondimos en los sótanos. Había silbatos en lo alto. Estábamos de pie con nuestra hija y los misiles volaban por encima. Las mujeres murieron el mismo día”, contó Stanislav, residente de tristemente famosa Bucha.

La residente de Bucha, Anna, de 39 años, que solo dio su nombre de pila, dijo que entraba y salía de su escondite.

Anna / Residente Bucha:

Salí de la casa en medio del bombardeo con mis hijos. Había tipos, soldados rusos, en nuestro patio que vinieron frente a nosotros.

Anna añadió que: "en el momento en que llegaron los tanques rusos y escuchamos esos sonidos, nos escondimos. Fue espantoso. Incluso la vista del equipo nos asustaba”, aseguró la residente de Bucha mientras visitaba un parque infantil local con sus hijas.

Residentes de Bucha, en Ucrania, recuerdan el terror por la invasión rusa.

Tras el horror vivido en Bucha por la invasión, residentes intentan retomar su vida

Mientras los convoyes de tanques ucranianos recorrían las calles y los vehículos de construcción limpiaban la metralla, residentes como Valentyna dijeron que querían reanudar sus vidas.

“Queremos que nuestras vidas continúen, porque ¿a dónde más podemos ir? Yo nací aquí. Si pudiera salir, lo haría en los primeros días de la guerra. Pero no renunciaré a mi lugar, a Ucrania. Estaré aquí hasta el final, somos ucranianos fuertes, sobreviviremos a cualquier cosa. Así que nos mantenemos firmes.”, dijo Valentyna, mientras cocinaba una olla de sopa en una estufa improvisada.

El Kremlin ha dicho que las acusaciones occidentales de que las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra al ejecutar a civiles enBucha eran una "falsificación monstruosa" destinada a denigrar al ejército ruso.