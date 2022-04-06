Papa Francisco besa bandera de Ucrania y condena ataque en Bucha

El papa Francisco besó la bandera de Ucrania y condenó “la masacre de Bucha”, donde se encontraron cuerpos atados y disparados a quemarropa, también se halló una fosa común y otros signos de ejecuciones tras la retirada del Ejército de Rusia.

“Crueldad que es cada vez más horrenda, incluso contra civiles, mujeres y niños indefensos. Son víctimas cuya sangre inocente clama al cielo e implora: '¡Alto a esta guerra! ¡Que las armas callen! ¡Dejen de sembrar muerte y destrucción!'”, dijo el papa Francisco este miércoles.

El papa Francisco sostuvo por unos minutos la bandera de Ucrania mientras recibía a decenas de niños ucranianos en la sala de audiencias del Vaticano. A cada uno de los menores asistentes les regaló un huevo de Pascua de chocolate.

No no no . No es broma .

El Papa Francisco sostiene la maltrecha bandera ucraniana enviada desde Bucha y la besa. 🤮🙄



“El curita con la sotana” 🎶🎵🎸🎼pic.twitter.com/iijqeaJe7g — Lockdown💎 (@Purga_NOM) April 6, 2022

“Estos niños tuvieron que huir para llegar a una tierra segura. Este es el fruto de la guerra. No los olvidemos y no olvidemos al pueblo ucraniano”, dijo, antes de obsequiar a cada niño con un huevo de Pascua. También exhortó al mundo a rezar por los niños en Ucrania y las hostilidades que vive el país de Volodimir Zelensky.

El papa Francisco dijo que la bandera de Ucrania se la regalaron un día antes y que venía de Bucha, mientras la desplegó y levantó para la audiencia de miles de personas, que rompieron en aplausos. La bandera se veía oscurecida, con algunas manchas y tenía algo escrito.

¿Qué pasó en Bucha y por qué el papa Francisco condena los actos?

Después de la retirada de las tropas de Rusia de la ciudad de Bucha, autoridades de Ucrania informaron que encontraron cientos de cadáveres de civiles, algunos con las manos atadas a la espalda y con heridas de bala en la cabeza.

Según diarios locales se encontraron 330 cadáveres en esa localidad, los cuales fueron enterrados en fosas comunes para evitar su descomposición.

Por su parte, el Kremlin dijo el martes que las acusaciones occidentales de que las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra al ejecutar a civiles en Bucha eran una "falsificación monstruosa" destinada a denigrar al Ejército ruso.