Vladimir Putin culpa a Estados Unidos de crisis económica mundial

Este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde aseguró que la economía rusa resistió las sanciones impuestas por occidente y acusó a Estados Unidos de tratar como colonias a otros países y de la crisis económica mundial.

"Nuestros colegas (en Occidente) son cautivos de sus propios delirios sobre países fuera de los llamados mil millones de oro. Piensan que todo lo demás es periférico, su patio trasero; todavía los tratan como colonias, y las personas que viven allí son consideradas de segunda clase. Porque ellos (Estados Unidos) se consideran excepcionales".

Vladimir Putin añadió que tras las sanciones impuestas a Rusia y la crisis económica mundial, nada volverá a ser como antes en cuanto a la política global, debido a la “rusofobia de occidente”.

|Reuters

El mandatario ruso agregó que el aumento de los precios en el mercado mundial de los cereales también es responsabilidad de las sanciones impuestas por occidente, especialmente a los fertilizantes, lo que terminará ocasionando hambruna, donde los más afcetados serán los países pobre.

"Los errores de cálculo de Occidente no solo afectaron el costo de los bienes y servicios, sino que también causaron una caída dramática en la producción de fertilizantes. Eso significa que aumentará el riesgo de un suministro insuficiente de alimentos al mercado global”.

Vladimir Putin dijo que la economía de Rusia va bien y está lista para aumentar significativamente su exportación de alimentos y fertilizantes, priorizando el envió de alimentos a países de África y Medio Oriente.

"Estamos listos para aumentar los suministros de cereales hasta 50 millones de toneladas. Daremos prioridad a los suministros a los países en necesidad más extrema de alimentos en África y Oriente Medio".

El presidente ruso, Vladimir Putin, añadió que una "guerra relámpago" de sanciones contra Moscú nunca tuvo ninguna posibilidad de éxito y solo ocasionó una crisis económica mundial.

Los aliados occidentales liderados por la Unión Europea y Estados Unidos impusieron las sanciones económicas más severas que cualquier nación haya enfrentado en la historia moderna desde que Moscú envió tropas a Ucrania el 24 de febrero.

Putin dijo que la UE podría perder más de 400 millones de dólares debido a las sanciones, que dijo que repercutirían en quienes las impusieron.

Vladimir Putin dijo que otras compañías suplirán a las que abandonen Rusia

Durante su discurso en el Foro Económico de San Petersburgo, Vladimir Putin aseguró que otras compañías reemplazarán a las que se retiren de Rusia, debido a su "operación militar especial" en Ucrania.

Cientos de empresas occidentales abandonaron Rusia en los últimos cuatro meses, incluidos los gigantes del petróleo y la energía. Empresas como McDonald's, Renault y Enel han anotado cientos de millones de dólares en pérdidas al vender activos a precios reducidos.

