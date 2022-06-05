Putin advierte a EU no suministrar misiles de mayor alcance a Ucrania

El presidente Vladimir Putin advirtió a Estados Unidos que Rusia atacaría nuevos objetivos si Occidente suministra misiles de mayor alcance a Ucrania para su uso en sistemas de cohetes móviles de alta precisión.

La declaración de Putin fue parte deuna entrevista al canal estatal Rossiya-1 el domingo 5 de junio.

Estados Unidos ha descartado el envío de fuerzas propias o de la OTAN a Ucrania, pero Washington y sus aliados europeos han suministrado armas a Kiev como drones, artillería pesada Howitzer, misiles antiaéreos Stinger y antitanques Javelin.

El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que Estados Unidos suministraría a Ucrania sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M142, o HIMARS, después de recibir garantías de Ucrania de que no se utilizarían para atacar a Rusia.

Putin dijo que los envíos de armas no eran "nada nuevo" y no cambiaban nada, pero advirtió que habría una respuesta si Estados Unidos suministra municiones de mayor alcance para los sistemas HIMARS, que tienen un alcance máximo de 300 kilómetros o más.

Si se suministran misiles de mayor alcance, "atacaremos los objetivos que aún no hemos alcanzado", dijo Putin en una entrevista al canal de televisión Rossiya-1.

Putin dijo que el alcance de los sistemas HIMARS dependía de la munición suministrada y que el alcance anunciado por Estados Unidos era más o menos el mismo que el de los sistemas de misiles de fabricación soviética que ya tenía Ucrania.

"Esto no es nada nuevo. No cambia nada en esencia", dijo Putin. Agregó que las armas simplemente sustituyen a las que Rusia había destruido.

Putin no identificó los objetivos que Rusia atacaría, pero dijo que el "alboroto" en torno a los suministros de armas occidentales estaba diseñado para alargar el conflicto con Ucrania.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que estaba entregando a Ucrania cuatro sistemas HIMARS M142 junto con el Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple Guiado que, señaló, tenía un alcance de más de 64 kilómetros , el doble del alcance de los obuses que suministró.

“If they are supplied, we will draw the appropriate conclusions and use our weapons, which we have enough of, in order to strike at those objects that we have not yet struck,” Putin told Russia 1 in an interview broadcasted on Sunday. 1 pic.twitter.com/STxcivaFXS — Justiceyemen2 (@justiceyemen2) June 5, 2022

Conflicto en Ucrania: Rusia vs Occidente

La guerra en Ucrania, la mayor invasión terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha mostrado los límites del poder militar postsoviético de Rusia, con importantes pérdidas y varios cambios de estrategia ante la feroz resistencia ucraniana.

Hablando de los drones entregados por los Estados occidentales a Ucrania, Putin dijo que las defensas aéreas rusas los estaban "rompiendo como nueces". Decenas de ellos, dijo, han sido destruidos.

Aunque los funcionarios rusos han advertido que la decisión de Estados Unidos de suministrar sistemas avanzados de cohetes a Ucrania exacerbaría el conflicto, Putin dijo que no provocaría ningún cambio fundamental en el campo de batalla.

La entrevista, que según el Kremlin fue grabada el 3 de junio en la localidad de Sochi, en el Mar Negro, mostraba a Putin sentado ante un gran mapa mural de Rusia, Europa y Asia Central.

Cuando se le preguntó por las exportaciones de grano ucraniano, dijo que la mejor solución sería transportarlo a través de Bielorrusia, pero señaló que habría que levantar las sanciones al aliado ruso.

Desde la invasión rusa del 24 de febrero, los envíos de grano ucraniano desde sus puertos del Mar Negro se han paralizado y más de 20 millones de toneladas de grano están atascadas en los silos.

Putin y los funcionarios rusos no utilizan las palabras guerra o invasión, diciendo que se trata de una "operación militar especial" destinada a evitar la persecución de los rusoparlantes en el este de Ucrania.

Putin también la presenta como un punto de inflexión en la historia rusa: una revuelta de Moscú contra Estados, que según él ha humillado a Rusia desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

Ucrania dice que está luchando por su propia supervivencia contra un acaparamiento de tierras al estilo imperial ruso que ha dividido irremediablemente a los dos mayores pueblos eslavos del este y ha sembrado la muerte y la destrucción en el segundo país más grande de Europa por superficie.