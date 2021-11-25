Vladimir Putin recibe la vacuna nasal experimental contra Covid-19

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió la vacuna nasal experimental contra Covid-19 creada en su país por el mismo laboratorio que produjo la Sputnik-V, informó el propio mandatario este miércoles.

Vladimir Putin explicó que el domingo pasado se aplicó la tercera dosis de la vacuna Sputnik, en esta ocasión con el refuerzo de la dosis Sputnik Light, y al día siguiente le fue administrada la vacuna nasal que aún se encuentra en fase de pruebas por el Centro Gamaleya.

El mandatario de Rusia mostró con anterioridad su deseo por participar en los ensayos de la nueva vacuna nasal contra el Covid-19, la cual estaba en desarrollo hace un par de meses.

Vladimir Putin detalló que para aplicarle la vacuna nasal, solo le pidieron inhalar profundamente, “luego me senté durante 15 minutos y eso es todo. Sinceramente, no tuve ninguna sensación, simplemente nada. Me senté 15 minutos y me fui”, indicó el mandatario ruso.

BREAKING: Russia's President Vladimir Putin said he participated in trials of nasal form of Sputnik COVID vaccine. — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2021

Mientras tanto, Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), quien invirtió en la vacuna Sputnik-V y en su comercialización en el extranjero, dijo que el Rusia venderá la vacuna nasal a otras naciones el próximo año.

Varios países realizaron estudios para desarrollar aerosoles nasales que ayuden a prevenir y tratar el Covid-19, dado que el revestimiento de la nariz fue identificado como un punto de entrada clave para el contagio del virus.

Vacuna nasal podría enfrentar problemas regulatorios

La Organización Mundial de la salud (OMS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no aprobaron aún el uso de la primera versión de la vacuna Sputnik V, que consta de dos inyecciones y tampoco la segunda vacuna, Sputnik light.

Hasta que ambas dosis no cuenten con la aprobación, la vacuna nasal, que todavía está en pruebas en Rusia, probablemente enfrentará los mismos problemas regulatorios que sus antecesoras.

Sin embargo, el uso de la vacuna Sputnik-V está autorizado en 71 países, incluido México, y cuenta con una efectividad del 97.6 por ciento.