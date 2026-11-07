Un migrante de origen venezolano fue detenido cerca de la Casa Blanca luego de que agentes del Servicio Secreto localizaran armas de fuego y municiones dentro de su vehículo.

El sospechoso, identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos, habría manifestado que escuchaba voces que le ordenaban viajar a la capital estadounidense para asesinar al presidente Donald Trump.

Migrante venezolano quería matar a Donald Trump

Elementos del Servicio Secreto se aproximaron a un automóvil estacionado cerca de la Casa Blanca cuyo conductor presentaba un comportamiento que consideraron sospechoso.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante la intervención los agentes hablaron con el hombre y conocieron las amenazas que presuntamente había expresado contra el mandatario.

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En el interior del automóvil localizaron tres armas de fuego y decenas de cartuchos, entre ellos un rifle tipo AR-15, una Mac 10 y una pistola Glock 43X.

El DHS identificó al detenido como un ciudadano venezolano que permanece en Estados Unidos de manera ilegal, pues según la información oficial, ingresó al país por Texas en marzo de 2024.

No es la primera amenaza contra Donald Trump

La detención del migrante venezolano se suma a otros episodios en los que el Servicio Secreto y distintas corporaciones han intervenido ante amenazas contra la vida del presidente Donald Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció la actuación de los agentes que participaron en el operativo y destacó que la intervención permitió detener al hombre antes de que pudiera causar daños.

Las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que llevaron al hombre a permanecer cerca de la residencia presidencial ni sobre el origen de las armas que fueron encontradas en el automóvil.