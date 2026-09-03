ICE supera récord de detenciones; más de 50 mil migrantes capturados en tan solo un mes

El número de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó un nuevo máximo durante julio, pues cerca de 50 mil migrantes fueron arrestados ese mes, de acuerdo con los registros del Deportation Data Project de la Universidad de California, una cifra que no se había alcanzado durante la actual administración de Donald Trump.

Durante los primeros meses del segundo mandato presidencial, las autoridades migratorias realizaron acciones visibles en algunas de las principales ciudades del país, muchas de ellas acompañadas de una amplia cobertura mediática, pero con el paso del tiempo, los operativos se volvieron menos llamativos, aunque el volumen de arrestos continuó aumentando.

50 mil detenciones de ICE en julio

Julio cerró con 50 mil detenciones, más que las 43 mil 21 registradas en junio, pero la diferencia es todavía mayor si se toma como referencia febrero, cuando ICE contabilizó 29 mil 241 arrestos.

Además, medios de comunicación en Estados Unidos reportan que, durante agosto, también se superó la cifra de las 50 mil aprehensiones.

México presentó 20 denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos durante operativos o bajo custodia de #ICE.



Las acciones fueron presentadas en ocho estados y ante el Departamento de Justicia estadounidense. Además, la SRE informó que entregó apoyos de 24 mil 788… pic.twitter.com/dBXDiZCsOX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

El crecimiento de las detenciones comenzó incluso antes del segundo periodo presidencial de Donald Trump, cuando ICE registraba alrededor de 8 mil arrestos y una parte importante de esos casos correspondía a migrantes que eran entregados a las autoridades de inmigración después de permanecer en cárceles.

Con la llegada de la nueva administración, las condiciones para efectuar arrestos se ampliaron y las cifras comenzaron a subir de manera progresiva.

Detenciones en aeropuertos se incrementan

Los aeropuertos se han convertido en un escenario recurrente de las acciones migratorias, y es que datos del Deportation Data Project indican que, entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026, ICE efectuó 568 arrestos en terminales aéreas de Estados Unidos o en zonas cercanas.

La meta establecida por el gobierno es alcanzar dos mil arrestos diarios, como parte de su estrategia para endurecer la aplicación de las leyes migratorias.

