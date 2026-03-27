Accionistas dan luz verde: fusión entre Volaris y Viva Aerobus

Los accionistas de Volaris aprobaron la fusión con Viva Aerobus durante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, como parte de una operación que aún debéra cumplir con autorizaciones regulatorias antes de concretarse. Volaris aprobó la fusión con Viva Aerobus para crear el conglomerado “Grupo Más Vuelos”.

Fusión entre Volaris y Viva Aerobus

La aerolínea Volaris informó que sus accionistas aprobaron la totalidad de los acuerdos relacionados con la fusión con Grupo Aerobus, durante su Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 25 de marzo.

De acuerdo con el comunicado, la sesión contó con un quórum del 93.7%, con la participación del 91.8% del capital social en circulación, de los cuales la totalidad votó a favor de la operación, sin votos en contra y con algunas abstenciones.

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✈️🇲🇽 Volaris aprobó la fusión con Viva Aerobús para crear el conglomerado “Grupo Más Vuelos” pic.twitter.com/0liIfWXXkG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 27, 2026

Volaris destacó que continuará trabajando para cerrar la transacción, la cual aún está sujeta a autorizaciones regulatorias y al cumplimiento de diversas condiciones.

