¿Se puede pedir un taxi de aplicación en el AIFA? Zonas clave para tomarlo sin problemas

¡Atención, viajeros! Llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y solicitar un taxi de aplicación puede convertirse en todo un reto si no conoces las zonas restringidas, pero ¿en qué zonas clave puedes pedir un auto?

Zonas clave: ¿Dónde tomar un taxi de aplicación en el AIFA?

Existen algunos puntos clave en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en los que los usuarios puedan pedir un Uber o un Didi sin problemas, pero ¿en dónde están?

Por lo general, los conductores de aplicación recogen a los pasajeros en el área de estacionamiento o en la zona de transporte intermodal, la cual se encuentra en el Mexibús para evitar la terminal principal.

Al solicitar el viaje en el AIFA es importante que las y los usuarios verifiquen el punto exacto en el que indique la aplicación, esto les ayudará a evitar problemas con otros automovilistas o con las mismas autoridades del aeropuerto.

Recomendación para pedir un taxi de aplicación en el AIFA

¡Toma precauciones! Para que tu salida del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sea rápida y segura, te compartimos algunas recomendaciones para poder viajar en un taxi de aplicación.



Solicita el viaje hasta que estés en el punto de abordaje : Debido a que los conductores no pueden permanecer estacionados en zonas federales, lo ideal es pedir el servicio solo cuando ya estés físicamente en las salidas autorizadas (fuera de las terminales).

: Debido a que los conductores no pueden permanecer estacionados en zonas federales, lo ideal es pedir el servicio solo cuando ya estés físicamente en las salidas autorizadas (fuera de las terminales). Verifica los datos del vehículo: Antes de subir, comprueba que la placa, el modelo del auto y la fotografía del conductor coincidan exactamente con lo que indica tu aplicación.

Antes de subir, comprueba que la placa, el modelo del auto y la fotografía del conductor coincidan exactamente con lo que indica tu aplicación. Utiliza la salidas estratégicas: Intenta salir por las puertas cercanas a los extremos para caminar menos hacia los puntos de encuentro permitidos.

Usa el chat de la aplicación para confirmar al conductor en qué puerta o punto de referencia te encuentras, esto facilitará el encuentro en zonas de alto tráfico. Recuerda revisar que las placas y el modelo del vehículo coincidan con el que marca la aplicación de taxis.