Volcadura de auto en segundo piso del Periférico deja al menos tres lesionados

La volcadura de un automóvil en el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México (CDMX) este viernes 19 de diciembre de 2025 dejó un saldo de al menos tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cuando un automóvil circulaba en los carriles de esta importante vialidad en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez.

#LoÚltimo | Tres lesionados fue el saldo de la volcadura de un auto cuando circulaba sobre el segundo piso de Periférico, a la altura de San Pedro de Pinos, alcaldía Benito Juárez. Equipos de emergencia laboran en el lugar.https://t.co/VYB6rHGHxz pic.twitter.com/zOu9FM0cuG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 20, 2025

Acordonan la zona y circulación en Periférico registra complicación

El equipo de seguridad Blindar BJ 360 de la demarcación informó a través de su cuenta de X que los servicios de emergencia de la alcaldía arribaron para atender la emergencia.

“Se reportan tres personas lesionadas, ya atendidas en el lugar”, escribió en un mensaje acompañado con fotografías que muestran la magnitud de la volcadura. En el punto se encuentran paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Servicios de emergencia de la @BJAlcaldia atendieron una volcadura de auto en el segundo piso de Periférico, en San Pedro de los Pinos. Se reportan tres personas lesionadas, ya atendidas en el lugar.

Continuamos pendientes. pic.twitter.com/AMAi1wNO5o — Blindar BJ 360 (@BlindarBJ) December 20, 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió un mensaje en X indicando que la volcadura se registró con dirección al Norte a la altura de Héroes de la Intervención.

La circulación en la zona se ha visto afectada debido a la presencia de los servicios de emergencia para auxiliar a los tripulantes del vehículo, el cual quedó dañado y muy cerca de la orilla.

#PrecauciónVial | Se registra volcadura en segundo nivel de Anillo Periférico al Norte a la altura de Héroes de la Intervención. Ceda el paso a los mimos. pic.twitter.com/8oFJj6YGmh — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 20, 2025

Reportan una persona muerta tras volcadura en Periférico

Una versión apunta a que una persona presuntamente habría perdido la vida luego de la volcadura de este vehículo, pero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX no ha confirmado el fallecimiento de alguno de los tripulantes.

El 20 de noviembre de 2025 un hombre murió durante la madrugada tras chocar contra la base del puente de San Jerónimo, en el cruce con Periférico Sur.

#Precaución 🚨🚑🚒Servicios de emergencia trabajan en volcadura sobre Periférico al norte y 11 de Abril, colonia 8 de Agosto,@BJAlcaldia. Sobre el segundo piso de Periférico.#911CDMX #C5OjosDeLaCDMX#OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/WrbibroJ2L — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 20, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a gran velocidad sobre los carriles centrales con dirección al Norte cuando perdió el control del vehículo y se impactó contra la estructura de concreto.

La víctima, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, falleció casi de manera inmediata debido a la fuerza del impacto. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al lugar y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

