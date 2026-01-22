Tragedia en Plutarco Elías Calles: Auto “vuela” 150 metros y conductor muere tras brutal volcadura

Un aparatoso accidente cobró la vida de un hombre de aproximadamente 35 años la mañana de este jueves en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la CDMX. El exceso de velocidad y la falta de pericia provocaron que el conductor perdiera el control de su vehículo y volcara sobre la avenida Plutarco Elías Calles, generando una intensa movilización policiaca y el cierre de la circulación.

Los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas en la colonia Granjas México. De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el automovilista impactó contra la base de concreto de una luminaria y una banqueta, lo que catapultó la unidad.

Accidente en Plutarco Elías Calles: Recorrió 150 metros antes de morir

Testigos y autoridades en la zona señalaron la magnitud del impacto. El vehículo, un Chevrolet Aveo (con placas de circulación A322XZU de la CDMX), recorrió cerca de 150 metros sin control hasta quedar totalmente volcado con el toldo hacia el pavimento, a la altura de la calle Sur 111 y cerca de Privada de Canela.

Pese a la rápida llegada de una ambulancia de la alcaldía y paramédicos, al realizar la valoración médica se confirmó que el conductor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Caos y labores periciales en Iztacalco

La zona fue acordonada de inmediato por policías capitalinos, quienes cerraron el paso vehicular en Plutarco Elías Calles, específicamente en el tramo que va de Circuito Interior Río Churubusco hacia el Eje 3 Oriente (Añil). El bloqueo se extendió por un lapso de dos horas mientras laboraban los servicios de emergencia.



Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) acudieron para recabar indicios, iniciar la carpeta de investigación y realizar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Coordinación Territorial correspondiente.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron la limpieza de la cinta asfáltica para retirar escombros y aceite derramado, con el fin de evitar otros accidentes.

Aunque la circulación fue reabierta tras concluir las diligencias, las autoridades recomendaron a los automovilistas que circulan por la zona oriente utilizar como vía alterna el Viaducto Miguel Alemán para dirigirse hacia el poniente de la capital, debido al rezago vehicular que generó el siniestro.