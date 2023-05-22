El volcán más activo de Europa, el Monte Etna entra en erupción

El Monte Etna, el volcán más activo de Europa, entró en erupción este domingo y arrojó cenizas sobre Catania, la ciudad más grande del este de Sicilia en Italia.

La actividad volcánica obligó a suspender los vuelos en el aeropuerto de esa ciudad. Por su parte, El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia informó que el monitoreo había registrado evidencia de un aumento en la actividad de temblores en los últimos días.

“A causa de la actividad eruptiva del Etna y la caída de copiosa ceniza volcánica sobre el pavimento del aeropuerto, las operaciones de vuelo quedan suspendidas hasta que se recuperan las condiciones de seguridad”. Comunicado del aeropuerto de Catania

De acuerdo con medios estatales, algunas personas en las ciudades de Adrano y Biancavilla informaron haber escuchado fuertes explosiones que emanaban del volcán este domingo.

La agencia nacional de Protección Civil de Italia ya había informado de una alerta que, en vista del aumento de la actividad volcánica, podrían ocurrir variaciones “repentinas” de la actividad del Monte Etna.

Hasta el momento, la autoridades no han inormado sobre lesionados o personas evacuadas.

La preocupación surge porque a principios de 2021, una erupción del volcán duró varias semanas.

Con 3 mil 324 metros de altura, el Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa y ha entrado en erupción con frecuencia en los últimos años.

Caracteristicas riesgos del Monte Etna

El Monte Etna es un volcán activo situado en la costa este de Sicilia, Italia, y es el más alto de todo el país.

Es un volcán que tiene un cono con cuatro cráteres y varios respiraderos pequeños. Al menos 10 poblaciones se hallan en sus periferias, lo que representa un gran riesgo en caso de erupción.

El Monte Etna tiene el historial de erupciones documentadas más antiguo de todos los volcanes.

A lo largo de su existencia el Monte Etna ha tenido al menos 196 erupciones confirmadas y unas 23 de las que no hay certeza. Se caracteriza por expulsar grandes cantidades de lava basáltica, bombas volcánicas y nubes de ceniza. De vez en cuando, los cráteres lanzan anillos de humo o de vapor.

#Internacional 🌋⚠️ El Monte Etna, el volcán más activo de #Europa entra en erupción; suspenden vuelos



Vía: Massimiliano Salfi pic.twitter.com/1tT8JKinsl — xevt - xhvt (@xevtfm) May 21, 2023

Algunos de sus erupciones más destacados de la historia reciente son los que ocurrieron en los años 1669, 1766 y 2003. La primera comenzó con fuerza el 8 de marzo, y para el 11 ya había arrojado grandes cantidades de gases. Los flujos de lava se derramaron sobre varias ciudades y destruyeron desde vegetación hasta edificios, lo que causó miles de muertes.

Durante el evento de 1766, el volcán produjo cerca de 115 millones de metros cúbicos de lava y en 2002, los flujos destruyeron un bosque y un complejo turístico. Una de las ciudades más dañadas por el Monte Etna ha sido Catania, pero entre las afectadas también figuran Mesina y Zafferana. En siglos anteriores, los pobladores solían cavar zanjas y construir presas de hormigón para desviar la lava.

