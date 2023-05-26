Volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica aumenta actividad

El volcán Rincón de la Vieja en Costa Rica aumentó su actividad. El jueves 25 de mayo registró una gran explosión que puso en alerta a las autoridades ya que prevén más eventos en las próximas horas. Ante esto las autoridades declararon nivel de "advertencia" lo que significa que hay que estar atentos por erupciones pequeñas, emisión de gases y la posibilidad de caída de ceniza y lluvia ácida.

El reporte de Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), informa del descenso de material volcánico por los diferentes ríos como el Pénjamo y Azufrada que se ubican alrededor del volcán.

El vulcanólogo Javier Pacheco comentó: “La mayoría del material cayó en la zona norte y el oeste del volcán, hay un flujo que se va hacia el noroeste y el resto en el norte. La mayoría quedó en las faldas y fue poco lo que bajó por los ríos, por lo que está seco. Algunos ríos si se vieron afectados, pero no seriamente”.

Según el Ovsicori, no parece que la actividad del coloso vaya a calmarse en un corto tiempo, incluso podría ser más fuerte. https://t.co/b7G8L9SVu8 — Telenoticias (@Telenoticias7) May 26, 2023

Segón Ovsicori, la columna de humo se elevó a 3,000 metros de altura sobre el crater del Rincón de la Vieja y se trató de un erupción de vapor, gas y cenia.

El volcán, ha registrado erupciones freáticas de baja energía alcanzando los mil metros de altura

Las autoridades piden a la población y a los turistas no acercarse a las zonas de exclusión ante el peligro que representa y a los pobladores también se les exorta a alejarse de los ríos porque podrían llevar materiales y sedimentos del volcán.

¿Cuántos volcanes hay en Costa Rica?

En Costa Rica hay unos 150 volcanes, entre los que destacan:

- Rincón de la Vieja

- Turrialba

- Poás

- Irazú

- Arenal

- Miravalles

- Tenorio

- Platanar-Porvenir

- Barva

- Orosi-Cacao

Actualmente de acuerdo con la información del Ovsicori, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica son tres los volcanes en fase de "advertencia" estos son el Rincón de la Vieja, Turrialba y el Poás.

El turismo de aventura incluye visitas a volcanes

Costa Rica es famoso por su turismo ecológico y de aventura. Ademásde montañas, selvas los turistas aventureros pueden visitar volcanes y disfrutar de las maravillosas postales que ofrecen. Este país centroamericano ofrece buen número de volcanes humeantes rodeados por lagos y ríos en los que se puede nadar, caminar e incluso pescar.