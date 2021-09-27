VIDEO: Lava del volcán Cumbre Vieja destruye la iglesia de Todoque

La lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, que entró en erupción el pasado 19 de septiembre destruyó la iglesia de Todoque ante el aumento de la velocidad del material incandescente en la localidad ubicada en el municipio de los Llanos de Aridane.

La lava emanada del volcán Cumbre Vieja también derrumbó el centro de salud y el recinto de la Asociación de Vecinos.

Desde el martes pasado, trabajadores del ayuntamiento trasladaron el mobiliario que pudieron extraer del interior de la parroquia de San Pío X, como vírgenes, crucifijos, candelabros y cuadros, ante la proximidad de la lava volcánica.

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En videos que circulan en redes sociales, se observa el momento en el que la lava se acerca al campanario de la iglesia de Todoque y va consumiendo poco a poco sus cimientos hasta que la torre cae, ante la sorpresa de quienes se encuentran cerca del lugar.

Lava del volcán de La Palma derrumba iglesia de Todoque en España



pic.twitter.com/zsGtyBinj7 — Janosik García (@Janosikgarciaz) September 26, 2021

Lava del volcán sorprende a habitantes de Todoque

Y es que, de acuerdo con las autoridades, no era previsible que se produjera esta entrada repentina de la lava, incluso el cabildo de La Palma había autorizado a residentes de algunas calles de Todoque, con más de mil habitantes, ir a sus domicilios para recoger sus pertenencias básicas, pero ante la llegada del material incandescente, tuvieron que salir rápido del lugar.

Tras llegar al barrio y arrasar con algunas edificaciones, el río de lava detuvo su paso antes de alcanzar el centro de la localidad para continuar su paso hacia la costa.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, explicó que de la erupción del volcán Cumbre Vieja, existen dos corrientes; una al norte que discurre con "fluidez" sobre el trayecto ya trazado desde el 19 de septiembre y otra, al sur, que avanza a 30 metros por hora en zonas no afectadas con anterioridad.

Este escenario se producía después de que se abrieran dos nuevas bocas y se derrumbara la parte superior del cono del volcán.

Autoridades locales informaron que más de mil personas trabajan sobre el terreno para garantizar la vida de las personas, 37 con problemas de movilidad que se encontraban en el acuartelamiento de El Fuerte ya fueron trasladadas a centros sociosanitarios de la isla para su atención.

Además, aseguraron que, a las seis mil personas evacuadas de la localidad, no las dejarán solas.

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