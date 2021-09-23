“Casa milagro” queda intacta tras erupción de un volcán en La Palma

En medio de la tragedia que se vive en La Palma, España, por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, apareció la imagen de la “casa milagro”, conocida así porque no sufrió daños a pesar de la lava que cubrió la región.

Una fotografía, tomada por Alfonso Escalero, se viralizó en redes sociales porque muestra la vivienda en medio de una isla, rodeada de palmeras y lava del volcán.

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Con ayuda de un dron, Escalero captó la imagen de la “casa milagro” y la compartió en sus redes sociales, después los internautas hicieron viral la fotografía que llegó a manos de Adda Monnikendam.

No puedo dejar de mirar esta foto de Alfonso Escalero pic.twitter.com/5yW2Z0RVRh — Ane Irazabal (@AneIrazabal) September 21, 2021

Ada y su esposo se asentaron en La Palma en 1976, ahí trabajaron en una empresa familiar dedicada a la construcción de chalets unifamiliares, uno de los cuales fue adquirido por Inge y Rainer Cocq.

Palmeras de la “casita milagro” representan a los hijos de los propietarios

Los Cocq son un matrimonio de jubilados daneses que dejó de visitar su “casa milagro” al comienzo de la pandemia, para no contagiarse de Covid-19.

En cuanto Ada supo que la vivienda había sobrevivido a pesar de la erupción, se comunicó con el matrimonio para darles la buena noticia y todos lloraron de alegría, pues consideraron que era un milagro.

“Me dijeron ‘aunque nosotros no podemos ir ahora, nos alivia que siga en pie. Ya la disfrutaremos nosotros en un tiempo, o se la dejaremos a nuestros tres hijos”, recordó Ada.

Yenny Cocq, hija de la pareja, explicó a medios internacionales que sus padres compraron la casa en La Palma hace 30 años, por lo que no podían creer que a pesar de la erupción, su hogar siguiera ahí, en medio del desastre.

“Las palmeras simbolizan a sus hijos y nietos”, aseguró Yenny, quien nombró como “la casita esperanza” al espacio donde solían vivir sus padres, cada vez que dejaban Dinamarca para relajarse.

Finalmente, Ada reconoció que la fotografía tomada por Escalero la hizo muy feliz; sin embargo, no deja de sentir tristeza por las personas que perdieron todo con la erupción.

Desde el pasado 19 de septiembre, cuando inició la erupción, se han registrado afectaciones en 220 hectáreas, por lo que seis mil personas en zonas aledañas fueron evacuadas para llevarlas a lugares más seguros.

Periodistas que cubrían la desesperada evacuación de habitantes de La Palma, dejaron su labor para ayudar a una familia a recuperar cosas de su hogar.



Unas 6 mil personas han tenido que abandonar su hogar ante el riesgo. pic.twitter.com/kw4YGFA6MO — Monica Garza (@monicagarzag) September 21, 2021

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