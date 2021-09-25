Se rompe el cono del volcán de La Palma y arroja más lava

El cono del volcán de La Palma, España se rompe y deja una “colada enorme” de lava que se desliza hacia el mar, informa el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

A través de un video, el geólogo Carlos Lorenzo informa que lograron captar imágenes del volcán a través de un dron, que muestra la ruptura del cono.

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Lorenzo explica que el cono está roto de la parte suroeste, dejando una “colada enorme de bloques muy grandes que se desplazan por la ladera en dirección al mar”, por lo que los expertos se dirigen a la reunión del comité director del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias para atender la emergencia.

Sin embargo, el director del organismo, Miguel Ángel Morcunde, destaca que esta ruptura “no tiene mayor incidencia que lava más fluida porque está a mayor temperatura”. Y que se trata de un fenómeno frecuente en erupciones de tipo estromboliano, como el que enfrenta La Palma.

Crónica (25/9/21) STA Cono volcánico roto.

Carlos Lorenzo, geólogo del #IGME_CSIC nos comunica que han visto el cono roto con los drones y se dirigen al comité científico.https://t.co/zlpkz4FM5e#erupcionenlapalma #volcanes #Canarias #STA #URGE #IGME_CSIC — Instituto Geológico y Minero de España (@IGME1849) September 25, 2021

Asimismo, Morcundo llama a mantener la calma con la evolución del volcán Cumbre Vieja porque no se está ante un fenómeno "más explosivo que una erupción habitual de las islas Canarias”, indica.

Personas desalojadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma

Minutos antes, el Instituto Volcanológico de Canarias (Invocán) había anunciado sobre la abertura de un nuevo foco de emisión, que se suma a las otras dos bocas que se abrieron la tarde del viernes, obligando a a las autoridades a evacuar a más de 160 personas en los barrios de Tajuya, Tacande de Arriba y Tacande de Abajo.

Nuevo cambio en el cono de la erupción de #LaPalma que demuestra lo dinámicos que son estos procesos.

Parece q desaparecieron los dos puntos de emisión de la ladera y vuelve a salir por el cono principal. pic.twitter.com/TFZy1AE5HR — Itahiza (@ita_dc) September 25, 2021

Las personas desalojadas deberán permanecer lejos de sus hogares por lo menos las próximas 24 horas, de manera preventiva: "tendremos que darnos 24 horas para evaluar si pueden estar seguros en sus casas", indican las autoridades españolas.

El desalojo de estas 160 personas se suma a las que anteriormente habían abandonado sus casas por la amenaza que representala erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, acumulando un total de seis mil desalojados.

El volcán permanece activo desde el 19 de septiembre y hasta ahora ha arrasado con viviendas, cultivos e infraestructuras, desconociendose el saldo total de los daños.

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