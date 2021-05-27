VIDEO: En Islandia, volcán hace erupción luego de 6 mil años

Un video muestra el momento en el que el Fagradalsfjall, un volcán en Islandia, hizo erupción luego de 6 mil años que llevaba inactivo.

De acuerdo con expertos de Islandia, la erupción del volcán Fagradalsfjall comenzó de marzo, la cual fue la primera que realiza desde el lejano siglo XII, es decir que, hace más de ocho siglos, no se observaba un espectáculo natural como este.

El volcán se localiza en Reykjanes, una península y un sistema volcánico, ubicado en el sudoeste de Islandia, en la región que actualmente se llama Suðurnes, cerca de la capital Reikiavik de este país.

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Las imágenes fueron captadas por el cineasta y youtuber Jon Bear, quien ha registrado la actividad del volcán para su canal en la plataforma de videos.

El video muestra el momento en el que el volcán comienza a expulsar lava, pero segundos después la intensidad con la que el material incandescente es expulsado es mayor.

Erupción de volcán de Islandia alcanza varios metros de altura

En otra escena se observa cómo la lava es expulsada alrededor del cráter del volcán y alcanza varios metros de altura tras una serie de explosiones. Sin embargo, la intensidad disminuye unos instantes después.

La oficina meteorológica de Islandia anunció que uno de los chorros de lava más intensos que fueron observados del volcán Fagradalsfjall superó los 460 metros de altura.

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El Gobierno de Islandia estableció un perímetro para evitar acercarse al volcán, el cual es de un radio de 400 metros alrededor, el cual puede ampliarse hasta 650 metros dependiendo del viento.

A pesar de las medidas establecidas por las autoridades, algunos curiosos se han acercado a la zona para obtener algunas imágenes de la erupción volcánica, en las cuales se escucha el intenso ruido que se registra al momento de expulsar la lava.