Erupción del volcán Nyiragongo, en la República Democrática del Congo

El volcán Monte Nyiragongo entró en erupción cerca de Goma, una ciudad de casi dos millones de habitantes en el este de la República Democrática del Congo. Un espeso río de lava cubrió cientos de casas.

Habitantes recibieron ordenes de desalojo; miles huyeron a pie con sus pertenencias, algunos hacia la cercana frontera con Ruanda.

Goma entró en pánico el sábado por la noche cuando el monte Nyiragongo entró en erupción, convirtiendo el cielo nocturno en un espectáculo de pirotecnia. La hoguera lució tonalidades rojizas, amarillentas y naranjas.

El monte #Nyiragongo en el este de la República Democrática del #Congo, uno de los #Volcanes más activos del mundo, entró en erupción y provocó la huida de los residentes de la ciudad de #Goma.



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Un río de lava naranja corrió cuesta abajo hacia la ciudad. Cientos de residentes quedaron damnificados y sus hogares reducidos a escombros. Imágenes muestran los destrozos: restos de hojalata, rocas fundidas y techos derribados.

Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares

Lugareños buscan con cautela lo que haya quedado entre ruinas. También han comenzado pequeños esfuerzos individuales en lo que probablemente será una campaña de meses para restaurar la zona. En otros lugares, grupos de personas posaron para fotos sobre la lava humeante.

Este domingo, cuando salió el sol, se pudo ver polvo y ceniza, donde la lava se había enfriado hasta convertirse en escombros. En algunos puntos tenía hasta tres pisos de altura, envolvió grandes edificios y provocó enormes columnas de humo gris.

En 2002, Nyiragongo entró en erupción y destruyó zonas de Goma

La erupción anterior de Nyiragongo en 2002 dejó 250 personas muertas y a 120.000 sin hogar. Este es uno de los volcanes más activos del mundo y está considerado entre los más peligrosos.

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