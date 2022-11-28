El volcán más grande del mundo ubicado en Hawái entra en erupción

El volcán más grande del mundo, el Mauna Loa, en la isla de Hawái, ha entrado la madrugada de este lunes en erupción tras 38 años dormido, dijo el servicio de actividad volcánica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El nivel de alerta pasó de "aviso" a "advertencia"

La notificación advirtió, basándose en eventos anteriores, que las primeras etapas de erupción de este volcán más grande del mundo pueden ser muy dinámicas y la ubicación y el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente.

El volcán más grande en términos de superficie y volumen de la Tierra

The Hawaiian volcano Mauna Loa begun erupting early this morning - USGS pic.twitter.com/jVzs7KQK0J — Veracity News (@theveracitynews) November 28, 2022

Se trata del volcán más grande del mundo en términos de superficie y volumen de la Tierra, ocupa más de la mitad de la Isla Grande en Hawái, y se eleva a 4169 metros sobre el Océano Pacífico, entró en erupción por última vez en marzo y abril de 1984, enviando un flujo de lava a 5 millas de la ciudad de Hilo.

Los expertos informan de que la erupción se limita por ahora a la caldera, a la cumbre, y no hay indicios de que el magma esté avanzando hacia zonas de ruptura a través de los flancos.

Los geólogos vigilan de cerca la erupción para prevenir cualquier señal de avance hacia zonas de ruptura.

Flujos de lava del volcán no amenazan a población

El sistema de notificación de alertas volcánicas de Hawái ha informado de que los flujos de lava no amenazan a población ladera abajo, aunque avisan de que el viento puede transportar gas volcánico y posiblemente cenizas finas

El volcán Mauna Loa de Hawái entra en erupción y se eleva el nivel de alerta: USGS https://t.co/umBpjWM5El — Liza Gordon (@noticiasRI) November 28, 2022

Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que, junto con el volcán Kohala, el volcán Hualalai, el volcán Kilauea y el volcán Mauna Kea, forman la isla de Hawái.

La última erupción del Mauna Loa se produjo del 24 de marzo hasta el 15 de abril de 1984.

Aunque las erupciones más recientes del volcán no causaron víctimas mortales (las de 1926 y 1950 destruyeron varias aldeas, y la ciudad de Hilo se construyó en parte sobre los flujos de lava de finales del siglo XIX), por el riesgo que representa para los centros poblados de la isla, Mauna Loa ha sido incluido en el programa de Volcanes de la Década, que promueve el estudio de los volcanes más peligrosos del mundo.

Desde mediados de octubre, se ha producido una serie de terremotos bajo el Mauna Loa, lo que llevó a los geólogos a advertir que se encontraba en un "estado de gran agitación".

Terremoto de magnitud 5

Un terremoto de magnitud 5 fue la onda más fuerte que sacudió las entrañas de la formación, situada en el centro de la gran isla de Hawái.

Mauna Loa is erupting! Look at this usgs webcam image, showing the linear fissure eruption that gradually fills the Mokuʻāweoweo Caldera. Seen from the Northwest Rim. pic.twitter.com/QR6AVZo6e5 — TR Walter (@VOLCAPSE) November 28, 2022

La noticia del aumento de la actividad sísmica hizo que el pasado mes el Servicio de Parques Nacionales cerrara el acceso a la cumbre a escaladores y turistas, una acción que, según la agencia, era "una medida de precaución".

