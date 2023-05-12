¿Qué es el voto anticipado y para quiénes aplica en Edomex y Coahuila?

Las elecciones ponen a prueba al Instituto Nacional Electoral (INE) que, conforme avanzan los años, busca innovar para que nadie se quede sin derecho al sufragio y el 2023 no será la excepción al implementar el voto anticipado en Coahuila y el Estado de México.

"Al ofrecer la posibilidad de emitir el sufragio anticipado, el INE adoptará una medida destinada a erradicar cualquier tipo de obstáculo que impida, limite o menoscabe el ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos político-electorales de algunas personas", explicó el órgano electoral sobre el tema.

Esta prueba piloto incluirá a dos grupos de personas que, previamente, solicitaron su incorporación a la Lista Nominal de Electores del INE. ¿Para quiénes aplica y cuándo se emitirá el voto anticipado en las elecciones en Coahuila y el Edomex?

¿Quiénes podrán votar de manera anticipada en las elecciones en Coahuila y Edomex?

En las elecciones locales del próximo 4 de junio en Coahuila y Estado de México el INE recibirá el voto anticipado de las personas que, por alguna discapacidad o limitación física, no pueda acudir a la casilla el día de la Jornada Electoral. Además, ciudadanos que se encuentren en prisión preventiva también podrán participar en este esquema.

Recuerda que la votación del Voto Anticipado se acerca. Se realizará del 15 al 19 de Mayo, y participaran las personas con alguna limitación física que tramitaron su credencial para votar del 2018 al 2022, desde su domicilio.

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Con esta prueba, el INE busca impulsar condiciones igualitarias para la ciudadanía con alguna limitación o incapacidad. Además, estas personas también tienen permitido solicitar, según el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el procedimiento de credencialización se realice en su domicilio.

¿Cuándo inicia la votación anticipada en Coahuila y el Estado de México?

El calendario electoral del INE establece que, entre el 15 y 19 de mayo, las personas con alguna discapacidad podrán ejercer su derecho al voto. Para ello, personal del instituto los visitará en su domicilio y entregará las boletas, las cuales deberán ser llenadas y devueltas en un sobre postal.

Las mismas fechas aplicarán para las 4 mil 975 personas de 20 centros penitenciarios en el Estado de México y 12 mujeres del Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila que podrán participar en estas elecciones locales. La última semana de abril, el INE informó que inició la integración de los sobres con el paquete electoral para quienes realizarán el voto anticipado.