VIDEO: Tania Flores, candidata en Múzquiz, Coahuila, denuncia agresión

Tania Flores, candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Múzquiz, en Coahuila, denunció haber sido agredida por supuestos simpatizantes de la alianza Fuerza y Corazón por México, quienes según aseguró, presuntamente habían entregado dinero a pobladores cambio de votos.

En un video en su cuenta de Facebook, la candidata de Morena contó que resultó golpeada, además de que es víctima de violencia política y que la han acusado de cosas que asegura no son ciertas. “Han acusado a mi equipo, hay una persecución política y quieren venir a hacer lo que quieren aquí en Múzquiz”, comentó.

Condenan agresión contra candidata

Explicó que existe un tráiler lleno de supuestas despensas con propaganda política “con facturas del gobierno del estado”, el cual iba a entregar a las autoridades correspondientes, unidad que dijo fue llevada a la Secretaría de Seguridad Pública.

Tania Flores dijo que como madre de familia, tuvo “mucho sentimiento” por lo que pudo haberle pasado. “Me golpearon a mí, pero golpearon a otras mujeres también, hay una niña que está descalabrada”, acusó en una transmisión en vivo en la que afirmó que tenía moretones, cortadas y llegó a un consultorio con crisis nerviosa.

“No sé, no sé en qué momento alguien me golpeó en la cabeza y por un segundo se me bloqué todo y yo ya no sabía”, dijo Tania, quien también expresó que “estaban muy enojados los del PRI”, en tanto, sería revisada y le harían unos exámenes médicos, y declaró que se procederá legalmente contra las personas presuntamente responsables.

Luego de los hechos ocurridos, donde según Tania Flores aventaron piedras, políticos expresaron su solidaridad con la candidata y condenaron las agresiones que Tania Flores denunció en sus redes sociales.

Jonathan Avalos Rodríguez, presidente municipal de Francisco I. Madero, Coahuila, escribió que ayer por la tarde, Tania Flores “logró atrapar a un Mapache Electoral del PRIAN (sic)".

“Felicito a mi amiga Tania, le expreso mi más alto reconocimiento y me solidarizo con su esfuerzo y lucha por la democracia en nuestro Estado”, se lee en un mensaje en su cuenta de Facebook, acompañado del video del momento de la riña.

Mientras que Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila, dio a conocer un comunicado en el que condenó las agresiones contra la candidata y “la compra de votos que está llevando a cabo el PRI con la complicidad y protección de las policías estatales”.

Según el boletín informativo, cerca de las 13:00 horas, la policía municipal de Múzquiz descubrió en flagrancia a una persona comprando votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y “el presunto delincuente electoral se negó a colaborar con las autoridades municipales”, y después llegaron policías estatales llegaron para protegerlo y evitar que fuera detenido.

“Además de la policía estatal, el PRI también movilizó grupos de choque, que acudieron al lugar y agredieron físicamente a la candidata a la alcaldía de Morena, quien tuvo que ser trasladada a un centro médico para su valoración”, informó.