¿Qué son las casillas especiales y cuántas habrá en las elecciones en Coahuila y Edomex?

El trabajo o los compromisos personales muchas veces impiden participar en elecciones como las que se avecinan el próximo cuatro de junio en el Estado de México y Coahuila, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una respuesta para este problema, se llaman casillas especiales. Aquí te informamos qué son y quiénes pueden votar en ellas.

Las casillas especiales son aquellas que se instalan para las personas que se encuentran en tránsito y por cuestiones extraordinarias no pueden acudir a votar en el sitio que les correspondía originalmente. Su ubicación es determinada por las autoridades electorales locales.

Para este fin, el INE elige las direcciones tomando en cuenta los lugares con alto tránsito, como pueden ser aeropuertos, centros comerciales y turísticos. Sin embargo, como mencionamos antes, no cualquiera puede votar en las casillas especiales.

¿Para quiénes son las casillas especiales y cuántas boletas tienen?

La principal razón por la que no cualquiera puede votar en las casillas especiales es porque, a diferencia de la "casilla normal", estas tienen como mínimo 750 boletas y no rebasan la cifra de las mil 500 papeletas electorales. Además, existen ciertas restricciones que el INE fija sobre el uso de estas casillas.

Sólo pueden hacer uso de las casillas especiales si estas se encuentran en la misma circunscripción electoral. Es decir, que la entidad en la que te encuentres sea de la misma región en la que se emitió tu credencial para votar.

El país se divide en cinco circunscripciones electorales:



Primera : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora. Segunda : Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. Tercera : Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán. Cuarta : Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Quinta: Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

De esta manera, si estás de viaje por Coahuila, pero tu INE es del Estado de México, no podrás votar porque no se encuentran en una misma región electoral.

¿Sabes qué son las casillas especiales? Son casillas para que las personas en transito puedan votar si están lejos de su sección electora ¡NO TE QUEDES SIN VOTAR!#Elecciones2023MX



Conocelas en: https://t.co/1Ogn7HjMGD pic.twitter.com/OBuZsSSDgf — INE Estado de México (@INEedomex) May 9, 2023

¿Cuántas casillas especiales habrá en Coahuila y Edomex?

De acuerdo con el INE, en Coahuila están registradas 2.3 millones de personas electoras y se prevé instalar 4 mil 60 casillas, ubicadas en mil 752 secciones electorales del estado. Estas serán distribuidas de la siguiente manera:



1,745 casillas básicas.

2 mil 243 contiguas.

54 extraordinarias.

18 Especiales.

En lo que respecta al Estado de México, se tiene planeado instalar: