El cantante y congresista electo de Estados Unidos, Bobby Pulido, puso una posible reforma migratoria entre los principales objetivos que buscará impulsar cuando llegue a la Cámara de Representantes.

Luego de ganar las elecciones por el Distrito 15 de Texas frente a la republicana Mónica De La Cruz, consideró que es necesario modificar las políticas para brindar certidumbre a miles de personas que llevan años viviendo en el país sin resolver su situación legal.

¿Qué dijo Bobby Pulido de una posible reforma migratoria?

En una entrevista con NBC, Bobby Pulido explicó que la situación migratoria no solamente representa una preocupación para las personas que viven con incertidumbre, sino que también tiene consecuencias para la economía de Texas.

De acuerdo con el demócrata, el temor que enfrentan algunas comunidades afecta su estabilidad y limita las condiciones para el desarrollo económico.

“Voy a luchar incansablemente para una reforma migratoria porque es importante. Voy a luchar dentro de mi partido, vamos a tener la mayoría en el Congreso y en el Senado. Obviamente el presidente Trump tiene el poder del veto, pero no podemos dejar de luchar porque es muy importante para nuestra gente”, dijo Bobby Pulido.

🎤🇺🇸 De andar "Desvelado" a conquistar las urnas: Bobby Pulido (@bobbypulido425) cambia los escenarios por el Congreso de #EU.



El intérprete de música Tex-Mex ganó las elecciones en un distrito de #Texas, abanderado por el Partido Demócrata.



De acuerdo con los resultados… pic.twitter.com/kDMoxCR1IZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 4, 2026

¿Quién es Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones de Estados Unidos?

Originario de Edinburg, Texas, en el Valle del Río Grande, es hijo del músico Roberto Pulido, una figura reconocida de la música tejana.

Bobby comenzó su carrera durante la década de los noventa y alcanzó popularidad con canciones como Desvelado y Se Murió de Amor, temas que contribuyeron a consolidar su presencia entre el público de este género.

A lo largo de su trayectoria obtuvo distintos reconocimientos, entre ellos un Latin Grammy.

Decidió incursionar en la política y en septiembre de 2025 anunció su candidatura por el Partido Demócrata para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes.