VIDEO: “Llorarás, llorarás por tu capricho"; Así festejó Bobby Pulido su victoria en las elecciones de Estados Unidos

El cantante Bobby Pulido dio el salto de los escenarios a la política y consiguió una victoria contundente en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

El intérprete de música texana obtuvo un escaño por el Distrito 15 de Texas, donde compitió como candidato del Partido Demócrata y superó por más de 20 puntos a la republicana Mónica de la Cruz.

Así celebró Bobby Pulido su victoria electoral

Con el 62.3% de los votos frente al 37.7% de su contrincante, de acuerdo con las proyecciones de CNN, Bobby Pulido se prepara para incorporarse a la Cámara de Representantes en enero.

Luego de que se dieran a conocer los resultados preliminares, en redes sociales se volvió viral un video desde la base de campaña del cantante donde se puede ver a su equipo y simpatizantes celebrar con la canción "Te he prometido" de Leo Dan.

Con la canción "Llorarás" de fondo, los seguidores de Bobby Pulido @PulidoForTexas festejan los resultados. El cantante texano arrebata el distrito 15 de #Texas a los republicanos y deja en el camino a Mónica de la Cruz que buscaba la reelección. pic.twitter.com/mVzlZLgcIG — Liliana ❣️😎 (@LiliPeriodista_) November 4, 2026

¿Quién es Bobby Pulido y cómo pasó de la música a la política?

Bobby Pulido nació en Edinburg, al sur de Texas, cerca de la frontera con México y antes de dedicarse profesionalmente a la música estudió Ciencias Políticas, pero durante la década de 1990, comenzó a destacar como uno de los exponentes del género tex-mex.

Su trayectoria también tuvo reconocimiento en México y le permitió obtener dos premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum tejano: uno en 2022 y otro en 2025.

Su decisión de competir por un cargo público estuvo relacionada, según explicó en una entrevista con CNN, con los problemas que enfrenta el Valle del Río Grande, región donde creció, destacando entre sus principales preocupaciones el encarecimiento de la vida y las consecuencias de las políticas migratorias.

Durante su campaña, Bobby Pulido planteó como prioridades fortalecer la economía del sur de Texas, apoyar al sector agrícola y atender los asuntos de seguridad fronteriza y migración.

También defendió la posibilidad de reforzar la vigilancia en la frontera sin separar familias ni perjudicar la actividad económica de las comunidades.