La volcadura de un tráiler que transportaba maíz en costales generó afectaciones viales y movilizó a decenas de conductores sobre la autopista Arco Norte durante la mañana de este sábado 14 de noviembre de 2026.

Se dio a conocer que, tras quedar recostada la unidad pesada sobre la vía, diversos automovilistas que transitaban por la zona decidieron detener su marcha para descender de sus vehículos, sustraer y llevarse los costales de grano que quedaron expuestos tras el impacto.

🚧 Reducción de carril por atención de accidente en la autopista Arco Norte km 163 tramo Tulancingo Cd Sahagún dirección Texmelucan



Conduce con precaución la rata se esta llevando la carga pic.twitter.com/MtYW8troK1 — Alerta Vial Mx (@AlertaVialMx) November 14, 2026

Afectación vial a la altura del kilómetro 163 entre Tulancingo y Ciudad Sahagún

El accidente se registró específicamente a la altura del kilómetro 163, dentro del segmento que conecta los tramos carreteros de Tulancingo y Ciudad Sahagún.

La presencia de la caja del tractocamión atravesada sobre los carriles, sumada a la aglomeración de vehículos estacionados a un costado de la carretera por las personas que recolectaban la mercancía, provocó reducción en la velocidad de circulación para quienes avanzan por este corredor logístico que rodea el Valle de México.

Esperan el inicio de maniobras para retirar el tractocamión siniestrado

Ante el bloqueo parcial generado por el vehículo de carga y la mercancía esparcida sobre el asfalto, se informó que en breve darán inicio las maniobras especializadas con grúas para incorporar y retirar la unidad pesada, además de realizar las labores de limpieza correspondientes en la carretera.

Mientras se llevan a cabo estas tareas operativas en el kilómetro 163, se recomienda a los usuarios que circulan entre Tulancingo y Ciudad Sahagún extremar precauciones, respetar los señalamientos preventivos en el tramo afectado y anticipar sus tiempos de traslado hasta que la circulación quede completamente restablecida.