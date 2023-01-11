A través de su cuenta de twitter, la FAA informó que "las operaciones normales de tráfico aéreo se reanudan gradualmente en los Estados Unidos luego de una interrupción nocturna del sistema Notice to Air Missions que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo. Se ha levantado el tope de tierra". Al menos 3,700 vuelos afectados.

Externó que a pesar del restablecimiento de las operaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, "seguimos investigando la causa del problema inicial".

Miles de vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones

Y es que un fallo informático ocasionó que miles de vuelos sufrieran retrasos o cancelaciones en Estados Unidos, incluyendo vuelos comerciales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) paralizó los vuelos en todo Estados Unidos con miles de vuelos retrasados o cancelados que se propagaron rápidamente por el sistema en aeropuertos en todo el país.

Poco antes de las 8:30 horas, había unos 3 mil 500 vuelos retrasados dentro, con destino o salida del país, según el cibersitio de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de 640 fueron cancelados.

La administración federal de aviación ordenó que todos los vuelos estadounidenses retrasarán sus salidas hasta las 9 de la mañana hora del este aunque las compañías aéreas afirmaron que eran conscientes de la situación ya que habían comenzado a dejar sus vuelos en tierra.

"La Administración Federal de Aviación (FAA) está experimentando una interrupción que está afectando la actualización de NOTAMS. Todos los vuelos no pueden liberarse en este momento", dijo la FAA en un comunicado anunciando el problema que se reestableció en punto de las 09:00 horas, tiempo del este.

A las 07:30 de la mañana, hora del este, había más de 1,200 vuelos retrasados dentro hacia o desde Estados Unidos según el sitio web de seguimiento de vuelos flightAware, más de 100 habían sido cancelados. Se sabe que más de 3,700 vuelos sufrieron demoras o cancelaciones en todo Estados Unidos.

La mayoría de los retrasos se concentraron en la costa este y se extendieron hacia el oeste.

La FAA había dicho que estaba trabajando para restablecer su sistema de notificación de misiones aéreas.

En esos momentos críticos, La FAA dijo que estaba realizando comprobaciones finales de validación y recargando el sistema.

La agencia dijo que algunas funciones estaban empezando volver en línea pero que las operaciones del sistema nacional de espacio aéreo seguían siendo ilimitadas.

La interrupción del servicio provocó trastornos generalizado de las aeronaves que deben de pasar por el sistema, incluido los vuelos comerciales y militares.

El Administración del presidente Estadounidense, Joe Biden, se pronunció sobre el caos aéreo desatado en el país, descartando por el momento la posibilidad de que el fallo se debiera a un ciberataque. "El presidente ha sido informado por el secretario de Transporte esta mañana sobre la interrupción del sistema de la FAA.

No hay evidencia de un ataque cibernético en este momento, pero el presidente ordenó al Departamento que realice una investigación completa sobre las causas.

