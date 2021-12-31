Vuelos cancelados en EU por Covid-19 persisten en último día del año

Miles de retrasos y hasta vuelos cancelados se reportaron desde la primera hora de este viernes, último día del año, en Estados Unidos (EU) y el mundo. La interrupción de los viajes durante la semana de fiestas decembrinas se debió a las condiciones meteorológicas adversas y al aumento de casos de la variante Omicron de Covid-19.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos, Flightaware.com, se cancelaron más de mil 100 vuelos desde y hacia EU en las primeras horas del último día del año. Mientras que en el mundo, se reportaron cerca de cuatro mil retrasos y dos mil 400 vuelos cancelados.

Dichos retrasos y vuelos cancelados se suman a las interrupciones de los viajes que se registraron durante la semana de fiestas debido a las condiciones adversas y al aumento de casos de coronavirus con la variante Omicron.

|Pexels

Contagios de Covid-19 provoca vuelos cancelados en EU

Las fiestas decembrinas son una época de máxima afluencia de viajes en avión, sin embargo, la rápida propagación de la variante Omicron provocó un fuerte aumento de infección de Covid-19 que alcanzó a pilotos y tripulación.

Las aerolíneas de EU suspendieron o redujeron sus servicios debido a la escasez de su personal que se encuentra en cuarentena por contagios de Covid-19.

Algunos sindicatos de aerolíneas informaron que los tripulantes de cabina y el personal de apoyo de las aerolíneas de EU son reacios a hacer horas extras durante la temporada de viajes navideños, a pesar de las ofertas de fuertes incentivos económicos.

Agregaron que “muchos trabajadores temen contraer el Covid-19 y no ven con buenos ojos la perspectiva de tener que lidiar con pasajeros revoltosos”.

En dos días, EU registró un número récord de nuevos casos notificados según un promedio de siete días, con más de 290 nuevos contagios diarios, de acuerdo a un recuento hecho por Reuters.

En los meses anteriores a las fiestas de fin de año, las aerolíneas uscaban acuerdos con los trabajadores para garantizar una plantilla estable, después de haber suspendido o despedido a miles de personas en los últimos 18 meses mientras la pandemia paralizaba el sector.