Cancelan vuelos en EU por cuarto día consecutivo

Las aerolíneas de Estados Unidos (EU) cancelaron cientos de vuelos por cuarto día consecutivo a causa del avance de la variante de Covid-19 omicron, dejando a los viajeros bloqueados en todo el país durante las vacaciones.

La empresa de tecnología de EU, Flight Aware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos, informó que hasta este lunes 27 de diciembre, se han cancelado 810 trayectos.

Los viajes tenían como destino o punto de partida el país norteamericano, pero ante el aumento de los casos de omicron, obligaron a las aerolíneas a cancelar dichos vuelos.

El domingo 26 de diciembre, se suspendieron mil 517 vuelos; el sábado 25 de diciembre fueron otros mil trayectos cancelados y el viernes 24 de diciembre fueron 700 los aviones con destino o salida de EU que se quedaron en los hangares.

En todo el mundo, este lunes se han suspendido, hasta el momento, 2 mil 327 vuelos, mientras que de ellos, 5 mil 852 han sufrido retrasos.

Ante los retrasos y los vuelos cancelados, las aerolíneas han pedido a sus usuarios que consulten las páginas web y las aplicaciones para informarse de sus vuelos.

U.S. airlines canceled about 800 more flights after nixing more than 3,000 flights during the busy Christmas holiday weekend, according to flight-tracking website https://t.co/lhbzQjlk6A https://t.co/hogeGH8CC1 pic.twitter.com/HyTYZHOLMp — Reuters (@Reuters) December 27, 2021

Vuelos de EU tuvieron que regresar tras detectar casos de Covid-19

Durante el fin de semana, al menos tres vuelos de EU se vieron obligados a regresar a puerto después de que se detectaron casos de Covid-19 a bordo.

El aumento de las infecciones, hizo que las aerolíneas se vean obligadas a cancelar los vuelos, ya que los pilotos y el personal de cabina han tenido que ponerse en cuarentena, ocasionando una escasez de personal.

Esto se debe a que el aumento de los casos omicron en todo EU ha obligado a las tripulaciones a aislarse y como consecuencia, los viajeros buscan otras formas de movilizarse.

Además, en algunas zonas se ha detectado un mal tiempo, sumando los problemas de los viajeros por estos problemas relacionados con el clima, que también obligaron a cancelar cientos de vuelos adicionales.

Sin embargo, esta cancelación de vuelos de EU ha provocado que las acciones del sector de viajes caigan por las cancelaciones masivas por omicron, ya que es el cuarto día consecutivo con esta suspención de trayectos.

