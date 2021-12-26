Estados Unidos suspende cientos de vuelos este domingo por omicron

Diversas aerolíneas de Estados Unidos suspendieron cientos de vuelos debido a los altos contagios por la variante omicron de Covid-19 en el país. Debido a esto, miles de pasajeros tuvieron que cambiar sus planes de última hora este domingo.

De acuerdo con cifras recogidas por la agencia informativa Reuters, tan solo este 26 de diciembre, decenas de aerolíneas cancelaron sus recorridos, dando un total de 656 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos cancelados, un poco menos que en Navidad, que reportó la suspención de casi de mil vuelos, pero cerca de los 700 de Noche Buena.

Además de las cancelaciones, más de 920 vuelos fueron retrasados este domingo.

Algunas aerolíneas como United Airlines, anunciaron a través de un comunicado que "notificarán a los clientes afectados antes de que lleguen al aeropuerto".

Por su parte, Delta Air Lines Inc espera que solo este domingo se cancelen 300 vuelos.

Si bien los primeros estudios sugieren que omicron causa una enfermedad más leve que otras variantes de Covid-19, las autoridades de Estados Unidos impusieron estas medidas para prevenir más casos en ese país.

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Aerolíneas suspenden miles vuelos a nivel mundial por omicron

Desde la detección de los primeros casos de la variante omicron, miles de vuelos fueron suspendidos alrededor del mundo, medida que aumentó con la llegada de las vacaciones de fin de año.

Según FlightAware, este domingo fueron cancelados dos mil 150 vuelos a nivel mundial, mientras que cinco mil 798 se retrasaron.

Asimismo, China Eastern suspendió 474 vuelos, lo equivalente al 22% del total de su operación este fin de semana, según FlightAware.

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Estados Unidos presenta aumento de contagios por la variante omicron

Los primeros casos de omicron se detectaron en África el noviembre pasado, a pesar de eso, hoy es la variante causante de tres cuartas partes de los contagios en Estados Unidos.

Agencias internacionales como Reuters informan que omicron conforma el 90% de los casos en sitios como la costa del este del país norteamericano.

Asimismo, dichos medios estiman que al día, Estados Unidos presentó un aumento del 45% e los casos de Covid-19 al día en la semana pasada.

