¿Adiós a los mensajes ilimitados? WhatsApp pone un límite a algunos usuarios

¡Se acabó la barra libre! WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada del mundo, está preparando una función que pretende limitar la cantidad de mensajes al mes a cierto tipo de contactos, pero ¿cómo funciona y cuándo estará disponible?

La función fue revelada a través de WABetaInfo, fuente de noticias y actualizaciones sobre la aplicación de Meta.

¿Cómo funciona el nuevo límite de mensajes en WhastApp?

El límite de mensajes en WhatsApp aplicará para los contactos que NO se tengan guardados en el celular; esta función aplicará para los números de usuarios y empresas.

Los usuarios contarán con un número límite de mensajes al mes con los contactos que nunca respondieron; se espera que la función se active de manera automática en los celulares de las personas. Hasta el momento, no se ha revelado la cifra exacta del número de mensajes que se podrán mandar o recibir de estos contacto.

Esta función NO aplicará para los funciones para los número con los que la conversación es recíproca.

La restricción de mensajes se implementa en la versión beta para Android 2.25.31.5, actualmente está disponible en Google Play Store, por lo que los usuarios que cuenten con esa actualización.

¿A qué usuarios afecta el límite de mensajes en WhatsApp?|WABETAINFO

¿Por qué WhatsApp le dice adiós a los mensajes ilimitados?

¿Una nueva medida de seguridad? El límite de mensajes tiene como objetivo frenar el uso excesivo de las listas de difusión, además de disminuir los mensajes no deseados o spam en la plataforma de mensajería de Meta.

De acuerdo con el artículo de WABetaInfo, este cambio corresponde a una estrategia más amplia de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, para reforzar la seguridad de los usuarios, así como promover interacciones genuinas y la reducción en el envío masivo de mensajes, los cuales muchas veces no son solicitados.

Hasta el momento, se desconoce si estas medidas de protección para las y lo usuarios, también aplicarán para las otras redes sociales de la empresa de tecnología estadounidense.