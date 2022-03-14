William Hurt, actor ganador al Oscar, muere a los 71 años

William Hurt, actor ganador de un Oscar y conocido por sus papeles en películas como "El Beso de la Mujer Araña" y "Broadcast News", muere este domingo a la edad de 71 años, informó Deadline.

"Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años", publicó el hijo del actor, Will, en un comunicado. La familia agregó que el actor murió en paz y por causas naturales; además pidieron privacidad en este momento.

¿Quién era William Hurt?

William Hurt fue un actor estadounidense ganador al premio Oscar en 1985, su debut en el cine fue en 1985, interpretando a un científico que realizaba experimentos consigo mismo en Estados alterados.

Su carrera despuntó un año después, cuando actuó al lado de Kathleen Turner en la película de suspenso “Fuego en el cuerpo”. Las películas “Reencuentro” y “Gorky Park” en 1983, consolidaron el prestigio de William Hurt como actor, mostrando la versatilidad con la que podía interpretar cualquier tipo de personaje.

William Hurt fue parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Rest In Peace to an amazing talent William Hurt, beloved Thaddeus “Thunderbolt” Ross in our Marvel Cinematic Universe. pic.twitter.com/jH1JegmqEP — Marvel Entertainment (@Marvel) March 14, 2022

“El beso de la mujer araña” ayudó a William Hurt a ganar un Oscar

En 1985, William Hurt realizó la película “El beso de la mujer Aaraña”, basada en la novela homónima de Manuel Puig, en la que interpretó el papel de un escaparatista homosexual prisionero en una cárcel de argentina durante la dictadura, lo hico ser acreedor a un premio Oscar al mejor actor principal, además del premio de la Academia Británica de Cine y del Festival de Cannes, ambos en la misma categoría.

Un año después, en 1986, realizó el drama Children of a Lesser God, al lado de Marlee Matlin, obteniendo un nominación por segunda vez al premio Oscar, posteriormente fue nominado, por tercera ocasión, al premio Oscar con la película “Al filo de la noticia”.

William Hurt prefería papeles que retaran su capacidad interpretativa

Tiempo después de interpretar algunas películas de gran presupuesto, Willia Hurt tomó la decisión de dedicarse a filmes más exigentes desde lo actoral y menos vistos por el público; a pesar de que esta elección ocasionó que los críticos vieran el ocaso del actor, William Hurt continuo eligiendo papeles que significaran un gran reto para él y su capacidad interpretativa.

Con información de Reuters.