Se echan para atrás: Wolves ya no son campeones de la Premier

La Superliga y su corta duración, sin que se haya jugado un solo partido, sigue siendo motivo de polémicas y burlas en todo el mundo.

El Wolverhampton Wanderes, club donde juega el mexicano Raúl Jiménez, es uno de los que más se burló del torneo y sus involucrados.

Durante la mañana del martes, los Wolves se autonombraron campeones de la temporada 2018-2019 de la Premier League, luego de que la FIFA, la UEFA y las ligas locales anunciaran sanciones contra los equipos que se unieran a la Superliga. Curiosamente, en la temporada de 2019 los Wolves terminaron séptimos del campeonato, detrás de los seis equipos ingleses implicados en el nuevo proyecto, por lo que con las sanciones correspondientes, esos seis equipos quedaban fuera de la competencia y los Wolves hubieran sido líderes.

Pero como en las últimas horas se desintegró el proyecto, liderado por el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, los Wolves aceptaron su realidad: no fueron campeones en el 2019.

"Ya no somos Campeones de la Premiere League 2018/19", dice la actualización más reciente de la biografía del Twitter en español del equipo.

Fue lindo mientras duró. 🥲 pic.twitter.com/hyUZA5fV5Q — Wolves Español (@WolvesEspanol) April 21, 2021

"Fue lindo mientras duró", agregó el equipo.

"Aquí Raúl me está explicando que la gente ya estaba celebrando en el Ángel de la Independencia y ¡PUM! Que se nos echan para atrás todos", añadió el club en una segunda publicación.

Cabe mencionar que desde que Raúl Jiménez se unió a la Manada, se creó esta cuenta de Twitter en español para interactuar con los aficionados mexicanos y latinoamericanos en general.

Aquí Raúl me está explicando que la gente ya estaba celebrando en el Ángel de la Independencia y ¡PUM! Que se nos echan para atrás todos 🐺🇲🇽 pic.twitter.com/sSUaDa7QCn — Wolves Español (@WolvesEspanol) April 21, 2021

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¿En qué va la Superliga?

Apenas esta mañana, se anunció que el Inter de Milán, Juventus, AC Milan y Atlético de Madrid se unieron a la decisión de los clubes ingleses de abandonar el proyecto.

Por el momento, sólo el Real Madrid y el Barcelona se mantienen, pero no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el futuro del certamen.

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