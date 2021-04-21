Superliga: De 12 fundadores sólo quedan 2 equipos, en casi 72 horas

La Superliga sigue sufriendo bajas. En menos de 72 horas de haberse anunciado oficialmente, el proyecto ideado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, suma ya 10 bajas: los seis equipos ingleses y ahora se suman las salidas del Inter de Milán, Atlético de Madrid, AC Milán y Juventus, quienes anunciaron su separación durante las primeras horas de este miércoles.

"El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan. Para el club es esencual la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados", declaró el club colchonero a través de un comunicado.

"Siempre estamos comprometidos en brindar a nuestra afición la mejor experiencia futbolística; la innovación y la inclusión han sido parte de nuestro ADN desde nuestra fundación. Nuestro compromiso con todas las partes interesadas para mejorar la industria del futbol nunca cambiará", fue parte del mensaje que compartió el cuadro neroazzurri.

"El emisor especifica que conoce la solicitud expresada por otros clubes, y de ese modo, decide retirarse de este proyecto, aunque no se han completado los trámites entre clubes", informó la Juventus.

El caso del AC Milan es diferente, pues aunque medios especializados hablan de que también se bajó del proyecto, el club emitió un comunicado en el que explican su postura.

"Las voces y las preocupaciones de los fanáticos de todo el mundo se han expresado sobre la Superliga, y el AC Milan debe ser sensible a las peticiones de los amantes de este maravilloso deporte", dice el texto.

¿Qué equipos siguen en la Superliga?

Hasta el momento, sólo quedan cuatro de los 12 llamados Clubes Fundadores, dos españoles y dos italianos: Real Madrid y Barcelona. Durante la tarde del martes circularon rumores sobre la postura del Barcelona, que dejaría a su junta directiva la decisión de continuar o no con el proyecto.

Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada, pero el propio Agnelli hizo una declaración tras la salida del Inter y el Atleti: "Hay un pacto de sangre entre nuestros clubes. Tiene un cien por ciento de posibilidades de éxito", afirmó, aunque poco después llegó el anuncio de su salida del proyecto.

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¿Por qué surgió la iniciativa?

La Superliga fue presentada como un proyecto alterno al torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League, con la premisa de brindar un futbol más atractivo a los aficionados y la intención de mejorar las finanzas de los clubes, sumamente afectados por la pandemia.

En general, la molestia de Florentino Pérez y compañía tiene que ver con que la UEFA vende la imagen de sus clubes sin que vean resultados económicos del todo favorables, por lo que la Superliga busca copiar el modelo de las ligas deportivas estadounidenses: competencias donde los equipos tengan garantizado su lugar sin importar resultados deportivos, reparto equitativo y transparente de las ganancias generadas por el torneo y modelo de topes salariales para jugadores.

Originalmente, este proyecto iba a contar con la participación de los autodenominados 12 clubes más poderosos del mundo, económicamente hablando: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, AC Milan, Inter de Milán, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur y Liverpool.

¿Por qué causó tanta molestia?

El proyecto llevaba años gestándose, y desde las primeras señales la UEFA y la FIFA se pronunciaron en contra justo por replicar el modelo estadounidense, que prioriza lo económico sobre lo deportivo. Esta postura hizo eco en la afición bajo el argumento de que los millonarios y grandes empresas detrás de los clubes querían manipular a sus equipos sólo como piezas de negocio.

La frase "Creado por los pobres, robado por los ricos" se hizo constante en las protestas contra el proyecto, pues varios de estos clubes hoy millonarios fueron fundados por grupos de obreros de clase baja, que, con la intención de olvidarse de su miseria por un rato, encontraron en el futbol una distracción.

Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Inter de Milán, FC Barcelona y Atlético de Madrid son clubes que tienen sus orígenes en la clase obrera u opositora a regímenes represivos, como el caso de los dos equipos españoles. Esta identidad es algo que enorgullece a sus aficiones, a pesar de que el día de hoy son algunas de las marcas globales más importantes del mundo.

La Superliga alcanzó niveles políticos, pues Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se pronunció en contra del proyecto, pidiendo a los clubes británicos que recapacitaran y pensaran en lo que representan para sus respectivas aficiones.

¿Qué sigue para la Superliga?

En España, el programa 'El Chiringuito' publicó la postura de los dirigentes del proyecto tras el éxodo de sus integrantes: "Hay que remodelar el proyecto". Hasta ahora no hay una cancelación formal del proyecto, y se dice extraoficialmente que la UEFA solicitará a los cuatro clubes que aún están en el proyecto que hagan una declaración oficial, principalmente al Real Madrid, equipo instalado en las semifinales de la Champions League.

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