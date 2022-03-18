Acusan a Rusia de cometer crímenes de Guerra y llaman a Putin “matón”

Estados Unidos (EU), Reino Unido y la Unión Europea (UE) acusaron a Rusia de cometer crímenes de guerra contra Ucrania, tras la operación militar que inició el pasado 24 de febrero.

Este jueves, Reino Unido aseguró que hay “pruebas muy, muy sólidas” de que se están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, y acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de ser el responsable.

Liz Truss, ministra británica de Relaciones Exteriores, expuso durante un programa de radio que Vladimir Putin está detrás de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania, sin embargo aclaró que “en última instancia le corresponde a la Corte Penal Internacional decidir quién es o no un criminal de guerra y a nosotros aportar las pruebas”.

Biden ha llamado a Putin "dictador asesino" y "matón" que ha emprendido una "guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania"pic.twitter.com/vsYfkq5e2Z — Javier Ansorena (@jansorena) March 17, 2022

Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, indicó que expertos estadounidenses están en proceso de documentar y evaluar los crímenes de guerra cometidos por Vladimir Putin en Ucrania.

Blinken aseguró que “apuntar intencionalmente a civiles es un crimen de guerra” y acusó a Putin de hacerlo. Además, ayer, Joe Biden, presidente de EU, llamó criminal de guerra al mandatario ruso.

Finalmente, la Unión Europea (UE) condenó las “violaciones del derecho humanitario” y señaló que Putin cometió crímenes de guerra durante la operación militar en Ucrania, por lo que afirmó que los dirigentes rusos rendirán cuentas.

“Estos ataques deliberados contra civiles e infraestructuras civiles son vergonzosos, reprobables y totalmente inaceptables. Constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario”, señaló Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.

Biden llama “dictador asesino” y “matón puro” a Putin

Durante el almuerzo realizado en el Capitolio por el Día de San Patricio, el presidente Joe Biden se refirió a su homólogo de Rusia como un matón puro” y un “dictador asesino”. Agregó que Putin estaba "pagando un alto precio por su agresión”.

Asimismo, informó que se comunicaría por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping el viernes para hablar sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia.

De acuerdo con Antoni Blinken, la llamada tiene como objetivo advertir al presidente de China que no apoye a Rusia con su operación militar en Ucrania o comenzarán una serie de sanciones contra el país asiático, tal como sucede con Alexander Lukashenko, de Bielorrusia.

