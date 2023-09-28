Xóchitl Gálvez buscará apoyo de mexicanos que viven en Estados Unidos

En el marco de su visita a Los Ángeles, California, Estados Unidos, la responsable de la construcción del Frente Amplio Xóchitl Gálvez se reunió con la comunidad migrante con el propósito de fortalecer los lazos y lograr apoyo para su proyecto de nación rumbo a las elecciones 2024.

Ya llegó la #eXperanza a la entidad 33.



📍 Los Ángeles, California pic.twitter.com/hVBWQgRUTD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 28, 2023

La senadora destacó que, de acuerdo a un estudio de la Universidad de California, la comunidad mexicana son los más trabajadores, los más resilientes y los que han hecho crecer a la economía durante la pandemia, aunque también, desafortunadamente, fueron los que más fallecieron.

¿Qué hará Xóchitl Gálves durante su visita a Los Ángeles, California?

"Estoy muy contenta de estar aquí en Los Ángeles con mexicanos que residen aquí, algunos primera generación, otros que sus papás son de Guerrero, algunos más trabajadores de este hotel. Todos ellos realmente hacen un trabajo extraordinario (…) Estaré recorriendo campos agrícolas, estaré con dreamers, estaré con empresarios, estaré con emprendedores. Me voy a reunir con muchos mexicanos que me han invitado porque estoy convencida de que México es un país de 170 millones dividido por un río y que aquí está el estado 33", dijo en un video.

Los mexicanos que viven en Estados Unidos son el ejemplo de trabajo duro, autosuficiencia, optimismo y perseverancia.



Representan el sueño mexicano. 🇲🇽#Entidad33#XóchitlInUSA pic.twitter.com/Y7rFNUvxPZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 28, 2023

Cabe destacar que en días pasados la panista reconoció que necesitará de todos los que viven en el extranjero para lograr el sueño de llegar a la Presidencia de la República.

Voto extranjero rumbo a las elecciones 2024

El pasado 19 de septiembre, la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó expandir el voto extranjero de cuatro a 23 sedes consulares, por lo que los interesados en participar en los próximos comicios, podrán realizarlo.

Para tal efecto, en 2024 las sedes se implementarán en las ciudades de:



Atlanta

Chicago

Dallas

Fresno

Houston

Los Ángeles

Madrid

Montreal

New Brunswick

New York

Oklahoma

Orlando

París

Phoenix

Raleigh

Sacramento

San Bernardino

San Diego

San Francisco

San José

Santa Ana

Seattle

Washington, D.C.

Cabe destacar que Xóchitl Gálvez comenzará con su gira por Estados Unidos, pues la senadora panista tendrá dos encuentros donde expondrá sus motivos para buscar el máximo cargo del país.