¡Atención mexicanos en el extranjero! INE expandirá voto presencial a 23 sedes consulares

La Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el programa de trabajo que regirá sus tareas hasta la conclusión del Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. En ese sentido, se determinó que el voto presencial en el exterior será todo un reto rumbo a los próximos comicios, pues se buscará expandir el voto de las y los mexicanos de cuatro a 23 sedes consulares.

Cabe destacar que en las pasadas elecciones 2023, donde se eligió gubernatura de Edomex y Coahuila, fue la primera vez donde se pudo realizar el voto presencial en algunos de los consulados, los cuales solamente fueron en cuatro sedes.

Las Consejeras Claudia Zavala Pérez y Carla Humphrey Jordan, así como el Consejero Jorge Montaño Ventura, integrantes de la Comisión, y representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, desearon todo el éxito a la nueva integración del colegiado y ofrecieron toda su disposición para lograrlo.

La Consejera Presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei Zavala, las Consejeras @C_Humphrey_J, @DaniaRavel, @NormaIreneD y @RitaBellLpz, así como los Consejeros @Uuckib, Arturo Castillo Loza y @Montano_Ventura participaron esta tarde en una reunión de trabajo con integrantes de… pic.twitter.com/7NLjo4lnzR — @INEMexico (@INEMexico) September 19, 2023

¿Cuáles serán las nuevas sedes para el voto extranjero rumbo a elecciones 2024?

Para tal efecto, en 2024 las sedes se implementarán en las ciudades de:



Atlanta

Chicago

Dallas

Fresno

Houston

Los Ángeles

Madrid

Montreal

New Brunswick

New York

Oklahoma

Orlando

París

Phoenix

Raleigh

Sacramento

San Bernardino

San Diego

San Francisco

San José

Santa Ana

Seattle

Washington, D.C.

Cabe recordar que el voto presencial en alguna de las sedes es apenas una de las tres modalidades para emitir el sufragio desde el extranjero, pues la otra es por medio de postal y electrónica por internet.

¿Cuál es el trabajo de la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero?

El programa de trabajo de la Comisión se estructura en cinco ejes temáticos:



1. Planeación, organización e instrumentación del VMRE en los procesos electorales y, en su caso, de participación ciudadana;

2. Promoción del VMRE con la comunidad mexicana en el extranjero, actores institucionales y aliados estratégicos;

3. Coordinación con los OPL en materia del VMRE;

4. Coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia del VMRE;

5. Análisis y evaluación para la mejora del VMRE en los ámbitos normativo, procedimental, técnico y operativo.

Rumbo a las elecciones 2024, se votarán más de 20 mil cargos, entre ellos la presidencia de la República tras la salida de Andrés Manuel López Obrador, ocho gubernaturas más la jefatura de Gobierno de la capital.