AMLO revela “Plan C” tras suspensión otorgada por ministro al Plan B

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre la suspensión del Plan B, otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, sobre el cual aseguró que existe ya un Plan C.

"Es un asunto político y yo diría, mercantil. Porque lo que no quieren, ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare inconstitucional la ley electoral, lo que no quieres es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE", aseveró AMLO.

Después aseguró que existe un Plan C, "que no estén pensando que ya se terminó todo", el cual afirmó que consiste en que no se vote en el bloque conservador para que siga la transformación. En ese sentido dijo: "Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que tiene un plan “C” electoral y que consiste en llamar a evitar votar por PRI-PAN-PRD para que en un futuro pueda existir una gran Reforma Electoral pic.twitter.com/JrxgzE2O4V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 27, 2023

Ministro Javier Laynez Potisek otorga suspensión al Plan B de AMLO

Fue el pasado 25 de marzo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el Plan B de AMLO. El argumento fue que dicho decreto de la Reforma Electoral no solo se centra en lo general, sino también en lo particular, pues contiene normas de carácter general. En ese sentido, se aseguró que se ponen en riesgo derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos.

AMLO afirmó que la resolución del ministro "se excedió" y lo acusó de atribuirse funciones correspondientes al Poder Legislativo. Por lo que aseveró que continuarán por la vía legal y que si rechazan el Plan B, entonces presentarían el Plan C.

¿En qué consiste el Plan C de AMLO?

El Plan C de AMLO consiste en evitar que se vote por el bloque conservador conformado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En ese sentido, recordó que este plan ya se aplicó en las elecciones 2018, cuando AMLO fue elegido como el Presidente de la República Mexicana después del expresidente Enrique Peña Nieto del tricolor.

