Medallas para México, goteras para ellos: diputados exigen nuevo Centro Paralímpico

Mientras los atletas paralímpicos mexicanos continúan representando al país en competencias internacionales, en la Cámara de Diputados volvió a ponerse sobre la mesa una demanda que lleva tiempo pendiente: contar con instalaciones adecuadas para entrenar.

De cara a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, los diputados Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano, y Catalina Díaz Vilchis, de Morena, plantearon que se destine una partida inicial de mil millones de pesos para comenzar la construcción de un nuevo Centro Paralímpico de Alto Rendimiento.

La propuesta busca que los recursos permitan poner en marcha un proyecto diseñado específicamente para las necesidades de los atletas paralímpicos y no simplemente mantener o hacer adecuaciones al espacio que actualmente utilizan.

Un espacio que se quedó pequeño

Uno de los principales argumentos expuestos es la diferencia en dimensiones entre las instalaciones destinadas actualmente a los atletas paralímpicos y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

De acuerdo con lo señalado, el espacio donde se preparan actualmente los atletas paralímpicos tiene alrededor de 3 mil metros cuadrados, mientras que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cuenta con aproximadamente 22 mil metros cuadrados.

La diferencia equivale a más de siete veces la superficie, de acuerdo con esas cifras.

Para los legisladores, esta brecha refleja una desigualdad que va más allá del tamaño de los espacios. La discusión también involucra las condiciones en las que los deportistas realizan su preparación y si estas instalaciones cuentan realmente con lo necesario para un entrenamiento de alto rendimiento.

En reuniones previas de la Cámara de Diputados también se han señalado problemas en distintas áreas del centro actual. Catalina Díaz Vilchis mencionó deficiencias en espacios como baños, comedor, gimnasio, duela, alberca y servicio médico.

La exigencia: igualdad también en las instalaciones

Díaz Vilchis conoce de primera mano las exigencias del deporte paralímpico. La legisladora fue atleta de levantamiento de potencia y obtuvo seis medallas de plata y bronce en competencias internacionales.

Desde su llegada a la Cámara de Diputados ha impulsado distintas acciones relacionadas con las condiciones de los deportistas con discapacidad. En marzo de 2025, por ejemplo, presentó un punto de acuerdo para pedir a la Conade revisar las reglas de operación y homologar los tabuladores de becas de alto rendimiento de atletas paralímpicos y olímpicos.

En aquella discusión, Díaz Vilchis sostuvo que las medallas obtenidas por los atletas paralímpicos tienen el mismo valor que las conseguidas por los atletas convencionales y reclamó que el reconocimiento y los estímulos se otorguen en condiciones de igualdad.