Eclipse lunar HOY 27 de agosto: aquí puedes seguir la Luna roja EN VIVO

¡No te pierdas de nada! El eclipse lunar parcial llegará a su fin poco antes de la medianoche de este jueves 27 de agosto, en un espectáculo astronómico que marca el último eclipse del año.

Si no sabes dónde seguir este fenómeno o quieres disfrutarlo desde casa, aquí te dejamos la transmisión en vivo para que no te pierdas ningún momento de la “Luna de Sangre”.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar HOY 27 de agosto en México?

El eclipse de Luna comenzó primero con una fase penumbral, aunque durante este momento el cambio en el brillo del astro será muy sutil y podría pasar prácticamente desapercibido.

La parte más interesante llegará después de las 20:33 horas, cuando de inicio la fase parcial. A partir de ese momento, la sombra de la Tierra avanzará sobre la superficie lunar.

El momento máximo ocurrirá aproximadamente a las 22:12 horas, tiempo del centro de México. Para entonces, cerca del 96% del disco lunar estará dentro de la sombra más oscura, y es aquí donde la Luna se teñirá de rojo.

Eclipse lunar HOY 27 de agosto EN VIVO

Aunque el fenómeno podrá observarse desde distintas regiones del país, la presencia de neblina podría convertirse en el principal obstáculo para quienes quieran disfrutar del eclipse directamente y sin la ayuda de un telescopio.

Por fortuna, algunas cuentas transmitirán el fenómeno en vivo a través de YouTube, como Webcams de México.

Horarios para ver el eclipse lunar de agosto 2026

Consulta aquí la lista de horarios por regiones de México para ver el punto máximo del eclipse.



Centro: inicio penumbral 19:23 h, inicio parcial 20:33 h, máximo 22:12 h, fin parcial 23:52 h.

Noroeste: inicio penumbral 18:23 h, inicio parcial 19:33 h, máximo 21:12 h, fin parcial 22:52 h.

Pacífico: inicio penumbral 17:23 h, inicio parcial 18:33 h, máximo 20:12 h, fin parcial 21:52 h.

Sureste: inicio penumbral 20:23 h, inicio parcial 21:33 h, máximo 23:12 h, fin parcial 00:52

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse?

Ese color rojizo aparece cuando la Luna entra en la sombra de la Tierra. Aunque nuestro planeta bloquea directamente la luz del Sol, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta la superficie lunar.

Es en ese punto que los tonos rojizos y anaranjados se filtran y consiguen alcanzar la Luna. Por eso, en lugar de desaparecer por completo, nuestro satélite puede adquirir una apariencia cobriza.

