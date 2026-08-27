Esta es la HORA EXACTA en que se verá el eclipse lunar de hoy estado por estado
El eclipse lunar será durante la noche de hoy y la madrugada del 28 de agosto 2026 y se podróa ver en distintos horarios en cada estado; aquí los detalles.
¡Es hoy! Déjate encantar por el eclipse lunar que SÍ se verá en México. Este evento astronómico es parte del cierre de mes, pues ocurrirá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto 2026.
Como sabemos que muchos no van a despegar los ojos del cielo para ver a la "Luna de Sangre", aquí les dejmos los horarios por estado en que se verá el eclipse lunar de hoy.
Hora exacta en que se verá el eclipse lunar de hoy estado por estado
Aguascalientes: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Baja California (Mexicali): Inicio penumbral con Luna por debajo del horizonte, inicio parcial 07:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 09:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 10:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 12:01:47 AM (28 de agosto).
Baja California Sur (La Paz): Inicio penumbral con Luna por debajo del horizonte, inicio parcial 07:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 09:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 10:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 12:01:47 AM (28 de agosto).
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Campeche: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Chihuahua: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Ciudad de México: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Coahuila (Saltillo): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Colima: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Look up tonight.— NASA Artemis (@NASAArtemis) August 27, 2026
The Moon will pass through Earth's shadow during a deep partial lunar eclipse visible from much of North and South America and parts of Europe and Africa. As the eclipse deepens, the Moon will appear tinged with shades of red and copper. pic.twitter.com/dicZoGxbiZ
Durango: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Estado de México (Toluca de Lerdo): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Guanajuato: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Guerrero (Chilpancingo): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Eclipse lunar 2026— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026
¿Existe riesgo para la vista por observar directamente la “Luna de sangre”?https://t.co/LwUMmB85FH pic.twitter.com/JNFkgZrYsc
Hidalgo (Pachuca): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Jalisco (Guadalajara): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Morelos (Cuernavaca): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Nayarit (Tepic): Inicio penumbral 06:23:58 AM (27 de agosto, nota: error tipográfico de origen por PM), inicio parcial 07:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 09:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 10:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 12:01:47 AM (28 de agosto).
Nuevo León (Monterrey): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Oaxaca: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Puebla: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Querétaro: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Quintana Roo (Chetumal): Inicio penumbral 08:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 09:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 11:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 12:51:59 PM (28 de agosto), fin penumbral 02:01:47 AM (28 de agosto).
San Luis Potosí: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Sinaloa (Culiacán): Inicio penumbral con Luna por debajo del horizonte, inicio parcial 07:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 09:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 10:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 12:01:47 AM (28 de agosto).
Sonora (Hermosillo): Inicio penumbral con Luna por debajo del horizonte, inicio parcial 07:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 09:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 10:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 12:01:47 AM (28 de agosto).
Tabasco (Villahermosa): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Tamaulipas (Ciudad Victoria): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Tlaxcala (Tlaxcala de Xicohténcatl): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Veracruz (Xalapa-Enríquez): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Yucatán (Mérida): Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).
Zacatecas: Inicio penumbral 07:23:58 PM (27 de agosto), inicio parcial 08:33:54 PM (27 de agosto), máximo parcial 10:12:53 PM (27 de agosto), termina fase parcial 11:51:59 PM (27 de agosto), fin penumbral 01:01:47 AM (28 de agosto).