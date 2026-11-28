Las condiciones meteorológicas asociadas con la primera tormenta invernal mantienen la posibilidad de nevadas en las zonas de mayor altitud de México, incluyendo a la capital del país.

En la CDMX, el Ajusco de la alcaldía Tlalpan, figura entre los puntos donde ya cayó nieve y aguanieve este sábado 28 de noviembre.

¿A qué hora va a nevar en la CDMX?

El pronóstico contempla que la posible caída de nieve y aguanieve se pueda dar en zonas altas este sábado 28 de noviembre principalmente en la mañana.

Pero en redes sociales ya comienzan a circular las primeras imágenes de la nevada en esta área de la capital del país.

Otras zonas elevadas donde también existe la posibilidad de nevadas son la Sierra de Chichinautzin (Tlalpan y Milpa Alta), el Cerro del Pelado (Tlalpan y Milpa Alta), Los Dinamos (La Magdalena Contreras) y el Desierto de los Leones (Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón).

Las bajas temperaturas, las lluvias y las condiciones atmosféricas generadas por la primera tormenta invernal también podrían impactar en la capital del país.

¿En qué estados de México ya cayó nieve?

Las primeras nevadas de la temporada invernal ya dejaron postales de paisajes cubiertos de blanco en distintas regiones de México.

Hasta el momento, los reportes meteorológicos identifican tres entidades donde se presentó este fenómeno, como consecuencia de las bajas temperaturas y las condiciones asociadas con los sistemas invernales.

En San Luis Potosí, se registró caída de nieve en la zona centro del estado, donde el paisaje adquirió una apariencia invernal.

¡Primera tormenta invernal congela Durango!



La primera tormenta invernal pintó de blanco al menos cinco comunidades de Guanaceví, Durango y dejó aguanieve en Pueblo Nuevo, con registros de hasta −9 °C y pronósticos de hasta −10 °C en la sierra de #Durango y #Chihuahua.… pic.twitter.com/3eYWG8zFDY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 28, 2026

Por otro lado, en Nuevo León, el municipio de Galeana fue una de las localidades que recibió precipitaciones de este tipo.

La tercera entidad es Durango, donde la sierra del municipio de Guanaceví también reportó nevadas, dejando las primeras imágenes de la temporada en esta región montañosa.