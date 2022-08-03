En medio de la guerra en Ucrania, activistas reunieron mas de 28 mil firmas para solicitar la legalización de los matrimonios o uniones civildes de personas del mismo sexo.

En Ucrania cualquier petición que supere las 25 mil firmas, obliga al presidente a considerarla aunque no necesariamente a aprobarla.

En una respuesta escrita en el sitio web de la Presidencia, Zelensky explicó que mientras el país permaneciera en guerra, sería imposible legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo porque violaría la constitución.

In the middle of a War Ukraine is moving to legalize same sex marriage.



At least they have their priorities straight.https://t.co/USb8NpLcVr — Otto Lamp (@lamp_otto) August 3, 2022

¿Qué dice la ley?

"El Código de Familia de Ucrania define que la familia es la unidad primaria y principal de la sociedad. Una familia se compone de personas que viven juntas, están conectadas por la vida común, tienen derechos y obligaciones mutuos. Según la Constitución de Ucrania, el matrimonio se basa en el libre consentimiento de una mujer y un hombre (artículo 51)", dijo Zelensky.

"La Constitución de Ucrania no se puede cambiar durante una ley marcial o un estado de emergencia (artículo 157 de la Constitución de Ucrania)".

A pesar de los obstáculos, el presidente ucraniano dijo que trabajaría con sus ministros para "garantizar los derechos y libertades" de todos los ucranianos.

Actualmente, la homosexualidad no es ilegal en Ucrania, pero no se reconocen los matrimonios entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles.

Participants wave a rainbow flag as they march on a street during the Korea Queer Culture Festival 2022 in central Seoul, South Korea, July 16, 2022. REUTERS/ Heo Ran|HEO RAN/REUTERS

En el mundo moderno, el nivel de la sociedad democrática se mide, entre otras cosas, a través de la política estatal destinada a garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Cada ciudadano es una parte inseparable de la sociedad civil, tiene todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución de Ucrania", dijo Zelensky. "Todas las personas son libres e iguales en su dignidad y derechos.