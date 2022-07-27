Zelensky es criticado por posar para Vogue en pleno conflicto

En redes sociales criticaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y a su esposa ,Olena Zelenska, por posar para la revista Vogue en medio del conflicto contra Rusia, que ha causado la muerte de miles de soldados y civiles.

Vogue realizó un reportaje sobre cómo es vivir durante la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que Zelensky y su esposa posaron para la revista acompañados de miliares, a un lado de un avión destrozado y bultos de asfalto, incluso aparecen tomados de la mano en la sala presidencial.

But like so many of her fellow Ukrainians in this war, Olena Zelenska has risen to the occasion with grace and grit. “I’m trying to do my best,” she tells @RachelDonadio: https://t.co/Qo1VGEXEQl pic.twitter.com/9TBpDQAUvE — British Vogue (@BritishVogue) July 26, 2022

La acción del presidente de Ucrania causó indignación en redes sociales, pues los usuarios criticaron que el mandatario tuvo tiempo para aparecer en una revista de moda en plena guerra, mientras los ucranianos se enfrentan al ejército ruso.

“Mientras obliga a millones de civiles ucranianos a morir frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Zelensky y su mujer, Olena Zelenska, han hecho un reportaje para Vogue. El espectáculo de la guerra. No pueden ser más frívolos”, escribió el usuario pablo_m en Twitter.

Rachel Donanio fue la encargada de realizar la entrevista, en la que Olena Zelenska habló de lo “horrible” de la guerra y lo difícil que han sido los meses desde que inició el conflicto con Rusia, añadió que es una “situación desgastante manejar emocionalmente la guerra”.

Being first lady is not a role Olena Zelenska ever wanted to play. “I like being backstage… Moving into the limelight was quite difficult for me.” https://t.co/QesVPUJMqe pic.twitter.com/RDDZWtQW95 — British Vogue (@BritishVogue) July 26, 2022

Miles de ucranianos mueren por conflicto con Rusia

De acuerdo con las últimos datos del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el conflictó ha dejado10 mil 631 bajas de civiles en Ucrania, derivadas del conflicto con Rusia.

Mientras obliga a millones de civiles ucranianos a morir frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Zelenski y su mujer, Olena Zelenska, han hecho un reportaje para Vogue. El espectáculo de la guerra. No pueden ser más frívolos. pic.twitter.com/0GiwmsHTiC — PabloMM (@pablom_m) July 26, 2022

Además de las muertes, el país también atraviesa gran devastación, con ciudades y pueblos arrasados y gran parte de la tierra cultivable destruida por los bombardeos, apuntó la ONU.

Precisó que más de 8.8 millones de ucranianos recibieron algún tipo de ayuda humanitaria y servicios de protección desde el inicio del conflicto, detallando que al menos 16 millones necesitan ayuda por el conflicto.

