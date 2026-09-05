¿Quién era Zenyazen Escobar? Estas son todas las polémicas del diputado morenista

Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal de Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, fue localizado sin vida este viernes en la zona de La Gloria, municipio de Puente Nacional, y tras su muerte, reavivaron las polémicas que rodeaban al legislador morenista.

El legislador se encontraba dentro de un vehículo a un costado de la carretera. Los primeros reportes apuntan a que murió por un disparo de arma de fuego, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias del hecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación debido a que Escobar García era diputado federal. Mientras tanto, peritos y agentes ministeriales trabajan en la escena para reunir evidencias.

¿Quién era Zenyazen Escobar y por qué estuvo en el ojo del huracán?

La muerte de Zenyazen Escobar puso nuevamente bajo los reflectores la trayectoria reciente del diputado federal de Morena, quien en los últimos meses protagonizó varias polémicas que trascendieron de Veracruz hasta la Cámara de Diputados.

El legislador, además de haber sido secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García, coordinaba a los diputados federales de Morena por Veracruz desde 2024.

Pero fueron algunos episodios recientes los que lo colocaron en el centro de la conversación pública.

¿Qué pasó con el yate incendiado en Veracruz?

Una de las controversias más comentadas ocurrió tras el incendio de un yate en la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado.

Cuatro mujeres que viajaban en la embarcación resultaron lesionadas y en redes sociales comenzó a circular la versión de que el barco pertenecía a Escobar.

El diputado rechazó ser el propietario. Explicó que se encontraba cerca del lugar en una moto acuática, acompañado por una de sus hijas, y que se acercó para ayudar a rescatar a las personas que habían caído al agua.

Familiares de las mujeres lesionadas respaldaron posteriormente su versión y agradecieron la ayuda. La supuesta propiedad del yate no fue confirmada oficialmente.

¿Por qué Zenyazen Escobar casi termina a golpes en San Lázaro?

Poco después llegó otra escena que rápidamente se volvió viral.

El 28 de mayo de 2026, durante una sesión que llevaba más de 29 horas, Escobar tuvo un fuerte intercambio verbal con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

La discusión subió de tono. Escobar se levantó de su curul, se quitó el sombrero y adoptó una posición de pelea, mientras otros legisladores intentaban contenerlo.

Desde la oposición incluso se pidió que se le practicara una prueba de alcohol, aunque el señalamiento no fue acreditado y el morenista negó haber estado ebrio.

La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, tuvo que intervenir y pedir a los diputados que mantuvieran la compostura.

¿Qué pasó con Zenyazen Escobar después de esas polémicas?

Este viernes, el diputado fue localizado sin vida dentro de un vehículo en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, presentaba un impacto de arma de fuego. Por tratarse de un legislador federal, la Fiscalía General de la República quedó a cargo de la investigación.

Las autoridades todavía deben esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar qué ocurrió antes de que fuera localizado.