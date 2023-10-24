ZMG DE NOCHE: Se les hizo poca cosa y lo balean en asalto por llevar celular de bajo costo

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 23 de octubre y la madrugada del martes 24 de octubre, en aquella región del país

Lo balean en asalto por llevar celular barato

Los gritos de auxilio de un hombre que se encontraba tirado en una unidad deportiva ubicada en el cruce de las calles Santa Filomena y Santa Isabel, en la colonia la Micaelita, de San Pedro Tlaquepaque, alertaron a los vecinos de la zona, y es qué había sido atacado a balazos.

Un policía de San pedro Tlaquepaque relató que localizaron al hombre el cual presentaba múltiples contusiones además de heridas ocasionadas por arma de fuego, paramédicos de forma inmediata estabilizaron a la víctima de 51 años de edad.

Paramédicos de la Cruz Verde Tlaquepaque atendieron al hombre lesionado el cual presentaba dos impactos de arma de fuego.

El afectado indicó a las autoridades que al menos dos sujetos lo asaltaron y le despojaron de un teléfono celular, se les hizo poca cosa por lo que lo golpearon y posteriormente le dispararon a quemarropa.

El estado de salud del hombre fue catalogado como grave, aparentemente uno de los proyectiles perforó uno de sus pulmones.

🔴#SEGURIDAD Un hombre fue agredido a balazos en Santa Filomena y Santa Isabel en la Col. La Micaelita de Tlaquepaque, el lesionado 51 años fue trasladado en estado grave a una clínica de urgencias y mencionó que unos sujetos lo habían asaltado. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/XRygfCL4u4 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 24, 2023

Riña con cuchillos termina en desgracia

A las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero de San Pedro Tlaquepaque, arribó por sus medios un hombre pidiendo ayuda, lo habían atacado con arma blanca, los hechos de la agresión ocurrieron sobre la colonia Santa María Tequepexpan.

En la sala de urgencias médicos atendieron al sujeto de aproximadamente 35 a 40 años, puedo referir que habría participado en una riña en donde lo agredieron con filosos cuchillos; el estado de salud de la víctima era reportada como grave.

En el mismo puesto de socorros, desafortunadamente el sujeto perdió la vida, el número de heridas no fueron determinadas, personal de homicidios intencionales de la Fiscalía de Jalisco intervino en el caso para llevar a cabo la investigación.

Se opone a robo y lo balean



Un hombre que llegaba a su domicilio a bordo de una camioneta fue sorprendido por dos hombres armados, los cuales le exigieron las llaves de su camioneta, lamentablemente la víctima o puso resistencia la situación se salió de control.

Los hechos sobre cruce de las calles Francisco la Madrid y Manuel Negrete, en la colonia 5 de mayo de Guadalajara.

El hombre de 35 años quedó tirado sobre el arroyo vehicular, los causantes escaparon a bordo de un vehículo, a la llegada de policías y paramédicos brindaron los primeros auxilios al afectado, su situación de salud era crítica.

El hombre presenta al menos dos impactos de arma de fuego el estado de salud del hombre es regular intentaron despojar le de una camioneta de modelo reciente.

La víctima fue trasladada a un puesto de socorros, uno de los proyectiles en el abdomen habría interesado órganos vitales. se sabe que al momento del atraco el ahora lesionado se negó a entregar las llaves y las lanzó a la cochera de un vecino, el acto que usó molestia a los delincuentes quienes le dispararon a sangre fría.

Hallan cuerpo sin vida embolsado en Tlaquepaque

A los números de emergencia 911 llegaron diversos reportes que alertaban sobre un bulto sospechoso con silueta humana, el cual había sido abandonado sobre el cruce de las calles Magnolia de Garay y Elisa Cantero en la colonia La Mezquitera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, situación por la que se generó una intensa movilización policial.

Los oficiales detectaron sobre el arroyo vehicular un bulto de grandes dimensiones, al examinarlo se percataron que el interior de bolsas plásticas se encontraba el cuerpo de una persona, situación por la que requirieron del apoyo de paramédicos de cruz verde.

La víctima fue abandonada debajo de un árbol de momento las autoridades desconocen si se trata de un hombre o una mujer está cubierto con bolsas plásticas y también se le aprecian ataduras

Entorno a los causantes se desconocen datos, trascendió que el cuerpo podría corresponder a un hombre de aproximadamente 30 40 años, las causas de su muerte serán reveladas con la práctica de la autopsia que marca la ley, el caso quedó bajo investigación de la fiscalía estatal

¿Dónde está la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.