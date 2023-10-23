ZMG DE NOCHE: Menor se mete a nadar a presa y ya no salió en Tlajomulco

Estos son algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 22 de octubre y la madrugada del lunes 23 de octubre, en aquella región del país.

Se menor se mete a presa y se ahoga

Elementos de Protección Civil del Estado de Jalisco y de Tlajomulco de Zúñiga, se recibió el reporte de una persona que habría ingresado a la presa conocida como La Cristalina, en las cercanías a la laguna de Cajititlán, el menor de 17 años que habría ingresado a nadar ya no salió a flote.

A una distancia de 10 metros de la orilla de la presa, los socorristas con equipo de buceo lograron detectar al joven desafortunadamente ya no contaba con vida.

Al lugar acudieron perito forense así como elementos de investigación de la Fiscalía de Jalisco para darse derecho y comenzar con las indagatorias.

El cuerpo del joven fue trasladado al anfiteatro de medicina forense en la ciudad de Guadalajara para los trámites correspondientes.

🔴#SEGURIDAD Un menor de 17 años murió en la presa conocida como La Cristalina en las cercanías de la laguna de Cajititlán de Tlajomulco, el cuerpo fue localizado a 10 metros de profundidad. Con información : @Renee_Hdez pic.twitter.com/ByB4p25v37 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 23, 2023

Vuelca tráiler en Tlaquepaque

Un tráiler cargado con varias toneladas de acero quedó volcado sobre el nodo revolución, ubicado sobre la confluencia de la calzada Lázaro Cárdenas y la carretera a Los Altos, en la colonia Quintero en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La unidad de carga era tripulada por un hombre de aproximadamente 50 años, el cual logró salir de la cabina siniestrada auxiliado por su copiloto, ambos fueron valorados por socorristas de la Cruz Verde.

Aparentemente el peso hizo que el camión quedará volcado por fortuna el conductor y el copiloto resultaron únicamente con lesiones simples.

El accidente generó un tremendo caos vehicular, autoridades viales tomaron cartas en el asunto, el producto de acero que transportaba la unidad de carga tuvo que ser liberada por varias personas, posteriormente el tráiler fue remolcado por una grúa.

🔴#SEGURIDAD Se registró un aparatoso accidente en el retorno del nodo Revolución sobre carretera a Los Altos y Calzada Lázaro Cárdenas en la Col. Quintero de Tlaquepaque, un tráiler cargado con acero terminó volcado. Con información : @Renee_Hdez pic.twitter.com/lzfDVTYphc — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 23, 2023

Lo atacan a golpes y pide ayuda en tienda de abarrotes

A las instalaciones de una tienda de abarrotes ubicada sobre la confluencia de las calles Aurelio Manríquez y la avenida Luis Covarrubias en la colonia López Portillo de Guadalajara, llegó un hombre pidiendo auxilio había sido atacado a golpes.

Elementos de la policía de Guadalajara solicitar una intervención de paramédicos de Cruz Verde, los cuales valoraron al hombre de aproximadamente 25 años, el mismo estaba policontundido, indicó haber sido atacado por varios sujetos a golpes, en el cruce de la avenida 8 de Julio y Cuyucuata en el municipio de san pedro Tlaquepaque.



El hombre refiere haber sido atacado por varios sujetos que portaba bats, le dieron con todo será trasladado a un puesto de socorros.

Autoridades indicaron que decir del ahora lesionado, indicó que el móvil de la agresión habría sido por una confusión, ya que lo inculpaban del abuso sexual de una mujer, sin embargo el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía del estado.

🔴#SEGURIDAD Un hombre fue agredido a golpes en la calle Aurelio Manríquez y Luis Covarrubias en la Col. López Portillo de Guadalajara, el lesionado fue trasladado a una clínica de urgencias para su atención médica. Con información: @Renee_Hdez pic.twitter.com/U9AwEYXMmU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 23, 2023

Pelea entre hermanos; sacan los cuchillos

Un disgusto entre hermanos generó que terminarán a golpes y posteriormente salieran a relucir armas blancas, el saldo un lesionado; los hechos se registraron en el cruce de las calles Santa Rita y Santa Fe en la colonia Pacifico de El Salto.

El hombre de 50 años de edad fue auxiliado por los paramédicos de la Cruz Verde las pintas, presentaba múltiples heridas de machete en brazos, manos y cráneo.

En el lugar de los hechos elementos de la policía de el salto llamar a la cabo la detención del causante, un hombre de aproximadamente 45 años, el cual fue tornado ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía estatal por la tentativa de parricidio.

Dan cachazo a velador en Tonalá

Una intensa movilización policial y de unidades de emergencia se registró sobre la confluencia de las calles Tizapán y Villa Guerrero en la segunda sección de la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, un elemento de seguridad privada pedía auxilio, al ser atacado con arma de fuego.

En el lugar los oficiales detectaron al vigilante de una bodega el cual presentaba una lesión sobre el cráneo, aseguró que un hombre alcoholizado lo amagó con el arma y posteriormente lo atacó.

El hombre de aproximadamente 43 años de edad fue atacado con un arma de fuego por fortuna, solamente fue un cachazo.

El ahora lesionado se negó a ser llevado a un puesto de socorros a pesar que requería de una sutura, del violento borracho armado no hay datos, se fue caminando a seguir con la parranda.

¿Dónde está la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.